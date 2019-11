Μπαγκντάντι: Ντοκουμέντο από την εξόντωσή του! video

Ήταν ο φόβος και ο τρόμος… του κόσμου όλου όσο είχε στα χέρια του τα ηνία της φονταμενταλιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Ο Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, όμως, σκοτώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, αφού ανατινάχθηκε, κυνηγημένος από τους Αμερικανούς στρατιώτες που επέδραμαν στο κρησφύγετό του, στη βόρεια Συρία.

Πλέον, το αμερικανικό Πεντάγωνο – το οποίο έχει ανακοινώσει πως έριξε την σορό του στην θάλασσα– δίνει για πρώτη φορά στην δημοσιότητα τις εικόνες από την επιχείρηση αυτή. Στα πλάνα, φαίνονται οι αμερικανοί κομάντος να περικυκλώνουν το κτίριο πριν έρθει το… μοιραίο τέλος του αιμοσταγούς ηγέτη των φανατικών μαχητών του ISIS.

Εκείνος κατάλαβε σε κάποιο σημείο πως δεν υπήρχε διέξοδος. Έτσι… πάτησε το κουμπί, ενεργοποιώντας τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους και τα ανήλικα παιδιά του.

"…at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

– Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w

— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019