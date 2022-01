Φρικτό θάνατο μπροστά στα μάτια της οικογένειας του βρήκε ένας 38χρονος Βρετανός, όταν η σύντροφός του τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης… Το περιστατικό, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη και ενώ το ζευγάρι ήταν στο Μπαλί!

Ο 38χρονος Matt Harper και η 40χρονη Emmy Pakpahan ήταν μαζί, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Sun, από τον περασμένο Ιούλιο και βρίσκονταν στο Μπαλί για διακοπές. Η 40χρονη φέρεται να μαχαίρωσε θανάσιμα τον 38χρονο σύντροφό της ενώ εκείνος πραγματοποιούσε βιντεοκλήση με την πρώην σύζυγό του και την κόρη της που βρίσκονταν στην Βρετανία.

Η 40χρονη Emmy Pakpahan, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Sun, φέρεται μάλιστα να τον άφησε να κείτεται αιμόφυρτο στο έδαφος -όπου ύστερα από λίγα λεπτά υπέκυψε στα τραύματά του- ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσε με το κινητό της την στιγμή που άφηνε την τελευταία του πνοή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 40χρονη λίγο αργότερα κάλεσε τις αρχές και ισχυρίστηκε ότι ο άτυχος άνδρας μαχαιρώθηκε μόνος του. Μάλιστα, έδειξε στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο το βίντεο από τη στιγμή που ξεψυχούσε.

Φέρεται επίσης να κατέθεσε ότι ο 38χρονος την είχε κλειδώσει έξω από το σπίτι, καθώς ήθελε να βλάψει τον εαυτό του. Στο βίντεο που έδειξε στις αρχές η 40χρονη ακούγεται να μάλιστα να φωνάζει: «Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί. Δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω!».

EXCLUSIVE: A British man has allegedly been murdered by his Indonesian girlfriend in Bali – while on a video call with his exhttps://t.co/DmJ00r2yl1 pic.twitter.com/i0gEKl9Paa