Μπαράκ Ομπάμα: «Οι εξωγήινοι είναι αληθινοί» – Παίρνει πίσω την δήλωση που «έβαλε φωτιά» στα social media

Μια μόλις φράση του Μπαράκ Ομπάμα σε έναν «γρήγορο γύρο» ερωταπαντήσεων ήταν αρκετή για να δημιουργήσει έναν παγκόσμιο χαμό και συζήτηση περί εξωγήινων στα social media.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, έχει βρεθεί πλέον στο επίκεντρο των συζητήσεων στα social media εξαιτίας μίας απάντησης που έδωσε σε podcast και υποστήριξε ότι οι εξωγήινοι «είναι αληθινοί». Μόλις λίγες ώρες αργότερα όμως διευκρίνισε πως δεν έχει κάποια απόδειξη ότι έχουν βρεθεί στην Γη.

Η απάντηση του Ομπάμα σε ερώτηση για τους εξωγήινους έγινε σε συνέντευξη με τον Αμερικανό podcaster Μπράιαν Τάιλερ Κοέν στο πλαίσιο ενός «speed round» – μιας ενότητας σύντομων, αυθόρμητων απαντήσεων.

Στην ερώτηση «Είναι αληθινοί οι εξωγήινοι;», ο Ομπάμα απάντησε: «Είναι αληθινοί, αλλά δεν τους έχω δει». Πρόσθεσε μάλιστα με χιούμορ: «Δεν κρατούνται στην Area 51. Δεν υπάρχει υπόγεια εγκατάσταση, εκτός αν υπάρχει μια τεράστια συνωμοσία και το έκρυψαν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η τοποθέτηση αυτή του Ομπάμα αναπαράχθηκε άμεσα από διεθνή μέσα ενημέρωσης, με τίτλους που υπονοούσαν ότι ο πρώην πρόεδρος «επιβεβαίωσε» την ύπαρξη εξωγήινης ζωής.

Η διευκρίνιση Ομπάμα μέσω Instagram

Εξαιτίας του ντόρου που δημιουργήθηκε ο Ομπάμα επανήλθε με ανάρτηση στο Instagram. «Προσπαθούσα να μείνω στο πνεύμα του γρήγορου γύρου, αλλά αφού προκάλεσε τόση προσοχή, να διευκρινίσω», έγραψε.

Εκείνος ξεκαθάρισε ότι αναφερόταν στη στατιστική πιθανότητα ύπαρξης ζωής στο Σύμπαν: «Στατιστικά, το Σύμπαν είναι τόσο τεράστιο που οι πιθανότητες είναι υπέρ του ότι υπάρχει ζωή εκεί έξω», είπε ο Ομπάμα. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «οι αποστάσεις μεταξύ των ηλιακών συστημάτων είναι τόσο μεγάλες, ώστε οι πιθανότητες να μας έχουν επισκεφθεί εξωγήινοι είναι μικρές», προσθέτοντας κατηγορηματικά: «Κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου δεν είδα καμία απόδειξη ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας. Πραγματικά!».

Με την απάντηση αυτή ο Ομπάμα προσπάθησε να βάλει τέλος στη σεναριολογία, διαχωρίζοντας τη θεωρητική πιθανότητα ύπαρξης ζωής αλλού από τις θεωρίες περί μυστικής επίσκεψης εξωγήινων στη Γη.