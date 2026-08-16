Το σκοτεινό σχέδιο της «Μαύρης Χήρας« του Ιράν: Παντρευόταν ηλικιωμένους με περιουσία επί 20 χρόνια και τους σκότωνε

Ένα αδιανόητο σχέδιο που μία γυναίκα στο Ιράν εφάρμοζε για περισσότερα από 20 χρόνια αποκαλύφθηκε, αφού η Κολσούμ Ακμπαρί φαίνεται να στόχευε ηλικιωμένους άνδρες που αναζητούσαν συντροφιά, δημιουργώντας μαζί τους σχέσεις ή συνάπτοντας προσωρινούς γάμους, ενώ αργότερα τους σκότωνε για έναν συγκεκριμένο λόγο.

Οι άνδρες που βρίσκονταν στο στόχαστρο της γυναίκας από το Ιράν είχαν, σύμφωνα με τις δικαστικές και δημοσιογραφικές αναφορές, κάτι κοινό. Περιουσία, μετρητά ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

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Η υπόθεση της 56χρονης Ιρανής, η οποία έχει λάβει το προσωνύμιο «Μαύρη Χήρα», θεωρείται μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις κατά συρροή δολοφονιών που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια στο Ιράν.

Η Ακμπαρί συνελήφθη το 2023, όταν ο θάνατος του 82χρονου συζύγου της, Γκολαμρεζά Μπαμπαΐ, προκάλεσε υποψίες στην οικογένειά του. Από εκείνο το σημείο και μετά άρχισε να ξετυλίγεται μια υπόθεση που, σύμφωνα με τις Αρχές, έκρυβε πίσω της τουλάχιστον 11 νεκρούς άνδρες.

Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο

Σύμφωνα με τις αναφορές από το Ιράν, η Ακμπαρί επέλεγε κυρίως ηλικιωμένους άνδρες, αρκετοί από τους οποίους ζούσαν μόνοι ή χρειάζονταν κάποιον να τους φροντίζει.

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Οι σχέσεις μπορούσαν να λάβουν τη μορφή του λεγόμενου «sigheh», ενός προσωρινού γάμου που αναγνωρίζεται στο σιιτικό ισλαμικό δίκαιο.

Πρόκειται για γάμο συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, στον οποίο καθορίζεται μεταξύ άλλων και το συμφωνημένο προικοσύμφωνο ή οικονομικό αντάλλαγμα.

Στην υπόθεση της Ακμπαρί, αυτό το πλαίσιο φέρεται να της επέτρεπε να αποκτά πρόσβαση στην καθημερινότητα των ανδρών που επέλεγε και, σύμφωνα με τις κατηγορίες, στα περιουσιακά τους στοιχεία.

Οι άνδρες φέρεται να παρουσίαζαν στη συνέχεια προβλήματα υγείας. Η Ακμπαρί εμφανιζόταν να τους φροντίζει, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τους μετέφερε για ιατρική περίθαλψη.

Το μοτίβο αυτό, σύμφωνα με τις καταγγελίες, συνέβαλε στο να μην γίνει αμέσως αντιληπτό ότι οι θάνατοι μπορεί να συνδέονταν μεταξύ τους.

Το σχέδιο εξόντωσης των συζύγων

Οι αναφορές για τη μέθοδο δράσης της προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση. Η Ακμπαρί κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποιούσε διάφορα φάρμακα, μεταξύ άλλων ουσίες που σχετίζονται με τον διαβήτη και την αρτηριακή πίεση, καθώς και ηρεμιστικά. Σε άλλες περιπτώσεις αναφέρθηκε η χρήση βιομηχανικού οινοπνεύματος.

Τα σκευάσματα φέρεται να χορηγούνταν στα θύματα μέσα σε ποτά ή άλλα υγρά.

Όταν η κατάσταση της υγείας τους επιδεινωνόταν, η εικόνα μπορούσε να αποδοθεί σε φυσικά αίτια ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα επειδή τα θύματα ήταν ηλικιωμένοι.

Σύμφωνα με τις περιγραφές της υπόθεσης, όταν η δηλητηρίαση δεν ήταν αρκετή, η Ακμπαρί φέρεται να κατέφευγε στην ασφυξία.

Η ίδια φέρεται να είπε κατά την ανάκριση ότι νάρκωνε τους άνδρες και στη συνέχεια χρησιμοποιούσε μια πετσέτα για να τους προκαλέσει ασφυξία.

Οι 11 νεκροί σύζυγοι

Οι δολοφονίες τοποθετούνται χρονικά περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και, σύμφωνα με τις κατηγορίες, συνεχίστηκαν για περίπου 22 χρόνια.

Οι έρευνες συνδέουν την Ακμπαρί με θανάτους σε διαφορετικές πόλεις της επαρχίας Μαζανταράν, γεγονός που φέρεται να δυσκόλεψε την άμεση σύνδεση των περιστατικών.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι είχε σκοτώσει αρκετούς από τους άνδρες με τους οποίους είχε συνάψει σχέση. Ωστόσο, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης.

Η ίδια ανέφερε κυνικά στο δικαστήριο ότι δεν θυμάται με ακρίβεια πόσους ανθρώπους σκότωσε και έχει αναφέρει αριθμούς που φτάνουν τους 13 ή ακόμη και τους 15.

Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των 11 αφορά τις δολοφονίες που τεκμηριώθηκαν δικαστικά και όχι κατ’ ανάγκη τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που ενδέχεται να είχαν πεθάνει υπό παρόμοιες συνθήκες.

Ο θάνατος που αποκάλυψε την υπόθεση

Το νήμα που οδήγησε στην Ακμπαρί άρχισε να ξετυλίγεται το 2023, μετά τον θάνατο του 82χρονου Γκολαμρεζά Μπαμπαΐ.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο ηλικιωμένος είχε εκφράσει ανησυχίες στην οικογένειά του σχετικά με τη σύζυγό του και τη φαρμακευτική αγωγή που του χορηγούσε.

Ο θάνατός του κινητοποίησε συγγενείς, οι οποίοι άρχισαν να εξετάζουν το παρελθόν της γυναίκας και τις προηγούμενες σχέσεις της. Τότε άρχισαν να εμφανίζονται στοιχεία που συνέδεαν την Ακμπαρί με άλλους θανάτους ηλικιωμένων ανδρών.

Η δίκη και οι 10 καταδίκες σε θάνατο

Το δικαστήριο της επαρχίας Μαζανταράν την έκρινε ένοχη για 11 ανθρωποκτονίες. Η απόφαση προέβλεπε 10 ποινές θανάτου, καθώς οι οικογένειες δέκα θυμάτων ζήτησαν την εφαρμογή του «qisas», της ανταποδοτικής ποινής που προβλέπεται στο ιρανικό νομικό σύστημα για ανθρωποκτονίες.

Η οικογένεια ενός ακόμη θύματος συμφώνησε να λάβει «diya», δηλαδή χρηματική αποζημίωση, αντί να ζητήσει την εκτέλεσή της.

Παράλληλα, η Ακμπαρί καταδικάστηκε σε επιπλέον ποινή φυλάκισης για απόπειρα δολοφονίας. Έτσι, παρά τον αριθμό των 11 θυμάτων, η δικαστική απόφαση περιλαμβάνει 10 θανατικές καταδίκες και όχι 11.

Τι είναι το «qisas» και γιατί οι οικογένειες έχουν τόσο σημαντικό ρόλο

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από νομική άποψη. Στο ιρανικό σύστημα, το «qisas» αποτελεί μορφή ανταποδοτικής δικαιοσύνης που εφαρμόζεται σε υποθέσεις ανθρωποκτονίας.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η οικογένεια του θύματος μπορεί να ζητήσει την επιβολή της αντίστοιχης ποινής, αλλά μπορεί επίσης να επιλέξει να μην προχωρήσει σε αυτήν και να αποδεχθεί χρηματική αποζημίωση, γνωστή ως «diya».

Το αποτέλεσμα κάθε υπόθεσης συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την επιλογή της οικογένειας του θύματος.