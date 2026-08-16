Μίσιγκαν: Το βίαιο παρελθόν του δράστη του μακελειού – Η καταδίκη για κακοποίηση και το «τοξικό διαζύγιο»

Μετά το μακελειό που προκάλεσε ο 39χρονος Τσαντ Χίκμαν στο Μίσιγκαν, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε 5 ανθρώπους, το παρελθόν του και κυρίως η πολύχρονη και σφοδρή δικαστική σύγκρουση με την πρώην σύζυγό του βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Έγγραφα αποκαλύπτουν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή και παιδική κακοποίηση, απειλές και σεξουαλική βία, αλλά και μια σχέση που δικαστής είχε χαρακτηρίσει «τοξική» και «σημαδεμένη από αστάθεια». Μέχρι στιγμής, πάντως, η αστυνομία δεν έχει καταλήξει στο κίνητρο του 39χρονου για τις, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μετά την επίθεση.

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Η αιματηρή επίθεση έγινε την Παρασκευή (14/8/2026) στην κομητεία Μισάκι του Μίσιγκαν, μια περιοχή με μόλις 15.274 κατοίκους, σύμφωνα με εκτίμηση του Γραφείου Απογραφής των ΗΠΑ για το 2025.

Λίγο πριν από το μεσημέρι και συγκεκριμένα περίπου στις 11:40 (18:40 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία ενημερώθηκε για πυροβολισμούς σε σπίτι στο Λέικ Τάουνσιπ. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τρεις ανθρώπους νεκρούς και έναν ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο Χίκμαν είχε ήδη διαφύγει.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, με τις Αρχές να προειδοποιούν ότι ο 39χρονος έπρεπε να θεωρείται οπλισμένος και επικίνδυνος. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν ακόμη δύο νεκροί. Σύμφωνα με την Πολιτειακή Αστυνομία του Μίσιγκαν, ένας βρέθηκε σε δασώδη περιοχή κοντά στη λίμνη Γουίτλοκ και ένας ακόμη σε διαφορετικό σπίτι.

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Six people are dead, including the suspected gunman, while another was left critically injured in what appears to be a massive shooting spree in Michigan.

The shooting sparked a manhunt for the suspected gunman Chad Hickman, 39, who was considered armed and dangerous, before he,… pic.twitter.com/Q9JmfRPpj3 — Karli Bonne’ 🇺🇸 (@KarluskaP) August 14, 2026

Ο Χίκμαν εντοπίστηκε τελικά νεκρός στη δασώδη περιοχή κοντά στη λίμνη. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι πέθανε από αυτοπυροβολισμό, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν συνολικά τις συνθήκες του περιστατικού. Μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, η αστυνομία δεν είχε δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των πέντε θυμάτων.

Suspect Dead After Spree Shooting Kills Five in Northern Michigan … Friday August 14, 2026 at approximately 11:40 am Missaukee Countyhttps://t.co/o4P6hsb9VD® Crime Report Aug. 15, 2026



Police in Manton, Michigan, discovered the body of Chad Hickman, a suspect in a shooting… pic.twitter.com/mmqzXMBaOV — SubX.News® (@SubxNews) August 15, 2026

Η πολύχρονη δικαστική διαμάχη

Καθώς η Πολιτειακή Αστυνομία του Μίσιγκαν επιχειρεί να συνθέσει τα κομμάτια της υπόθεσης και να εξακριβώσει το κίνητρο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δικαστικά αρχεία που αφορούν το παρελθόν του 39χρονου και τη σχέση με την πρώην σύζυγό του, Κέιτι Φράι.

Το ζευγάρι είχε εμπλακεί σε μια ιδιαίτερα σκληρή δικαστική διαμάχη για το διαζύγιό του, η οποία δεν είχε ολοκληρωθεί όταν σημειώθηκε το μακελειό.

Δικαστής είχε διατάξει τη λύση του γάμου τους τον Ιούλιο του 2025, ωστόσο επιμέρους ζητήματα εξακολουθούσαν να εξετάζονται από τα δικαστήρια. Μάλιστα, ο Χίκμαν και η Φράι επρόκειτο να εμφανιστούν ξανά ενώπιον δικαστηρίου την 1η Σεπτεμβρίου.

Δεν έχει εξακριβωθεί εάν αυτή η δικαστική αντιπαράθεση συνδέεται με το μακελειό. Πρόκειται, ωστόσο, για ένα από τα στοιχεία του παρελθόντος του δράστη που εξετάζονται καθώς οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις για όσα προηγήθηκαν της επίθεσης.

Οι καταγγελίες για βία και σεξουαλική κακοποίηση

Στα έγγραφα της υπόθεσης διαζυγίου, η Φράι είχε καταγγείλει ότι ο Χίκμαν χρησιμοποιούσε «απειλές πρόκλησης βλάβης, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής βίας, της σεξουαλικής επίθεσης και του οικονομικού ελέγχου» προκειμένου να την ελέγχει κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Υποστήριζε επίσης ότι ο Χίκμαν αρνούνταν να εργαστεί, μεταφέροντας πάνω της το οικονομικό βάρος της οικογένειας, ενώ τον κατηγορούσε ότι είχε πάρει χρήματα που το ζευγάρι σκόπευε να χρησιμοποιήσει για την ανακαίνιση ενός ακινήτου που εκμεταλλευόταν.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η γυναίκα είχε καταθέσει ότι δεν είχε πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους και περιουσιακά στοιχεία του γάμου και ότι εξαναγκαζόταν να λαμβάνει αποφάσεις και να αναλαμβάνει δεσμεύσεις υπό απειλές σωματικής βίας, σεξουαλικής επίθεσης και οικονομικού ελέγχου.

Ωστόσο, φίλοι και συγγενείς είχαν καταθέσει ότι υπήρχαν περιστατικά βίας και από τις δύο πλευρές. Ο δικαστής είχε περιγράψει τη σχέση του ζευγαριού ως «τοξική» και «σημαδεμένη από αστάθεια».

Η καταδίκη για κακοποίηση παιδιού

Ο Χίκμαν είχε και ποινικό παρελθόν που συνδεόταν με καταγγελίες για κακοποίηση αφού, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, το 2024 καταδικάστηκε για κακοποίηση παιδιού τέταρτου βαθμού και για συμβολή στην παραβατικότητα ανηλίκων, κατηγορίες που σχετίζονταν με υπόθεση του 2010.

Του επιβλήθηκε ποινή ενός έτους στη φυλακή της κομητείας Μισάκι.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης είχαν απαγγελθεί σε βάρος του και άλλες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων δύο για εγκληματική σεξουαλική συμπεριφορά πρώτου βαθμού, οι οποίες όμως απορρίφθηκαν από το δικαστήριο.

Η επίθεση της συζύγου κατά των αρχών για λάθος μεταχείριση

Μετά το μακελειό, η πρώην σύζυγος του Χίκμαν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον των δικαστικών και εισαγγελικών Αρχών της κομητείας, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετώπισαν όπως έπρεπε τις προηγούμενες καταγγελίες σε βάρος του.

«Η κομητεία Μισάκι πρέπει να λογοδοτήσει για τον θάνατο αυτού του παιδιού και των άλλων θυμάτων. Έξι άνθρωποι είναι νεκροί και ένα παιδί βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση», έγραψε το Σάββατο στο Facebook, συμπεριλαμβάνοντας στον συνολικό αριθμό των νεκρών και τον ίδιο τον δράστη.

Η Φράι κατηγόρησε ειδικότερα τον εισαγγελέα της κομητείας και τον δικαστή που χειρίστηκε την υπόθεση ότι άφησαν τον Χίκμαν ελεύθερο παρά όσα, όπως υποστήριξε, είχε κάνει στην ίδια και στα παιδιά της.

«Όταν αποφυλακίστηκε, του επετράπη να συνεχίσει να μας βασανίζει και κανείς δεν τον σταμάτησε. Και τώρα χάθηκαν αθώες ζωές», έγραψε.

Οι τελευταίες αναρτήσεις του Χίκμαν για την πρώην σύζυγό του

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν μετά το μακελειό και οι τελευταίες δημόσιες αναρτήσεις του 39χρονου, στις οποίες επιτίθετο στην πρώην σύζυγό του και απέρριπτε τις καταγγελίες της.

Σε ανάρτηση στο Facebook τον Οκτώβριο, στην οποία είχε δημοσιοποιήσει τη 16σέλιδη απόφαση του δικαστή, ο Χίκμαν έγραφε ότι «όλα όσα είπε η πρώην σύζυγός μου για μένα ήταν ψέματα και το έχω αποδείξει ενώπιον τριών διαφορετικών αξιότιμων δικαστών».

Ισχυριζόταν ότι η Κέιτι Φράι είχε πει «όλα αυτά τα ψέματα» στο πλαίσιο μιας οργανωμένης προσπάθειας να πάρει ολόκληρη την κοινή περιουσία τους κατά το διαζύγιο, αφού, όπως υποστήριζε, προηγούμενες προσπάθειές της να τον εκβιάσει είχαν αποτύχει.

Στην ίδια ανάρτηση έγραφε ακόμη: «Το να αφήσω την Κέιτι ήταν το καλύτερο πράγμα που έκανα ποτέ. Παρά κάθε κακό που μου έκανε, ποτέ δεν ήμουν πιο ευτυχισμένος».

Αναζητούν το κίνητρο του μακελειού

Παρά τα στοιχεία που έρχονται στο φως για το παρελθόν του Χίκμαν, οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τι θεωρούν ότι αποτέλεσε το κίνητρο για τις πέντε δολοφονίες.

Παραμένει επίσης αδιευκρίνιστο εάν και με ποιον τρόπο η μακρά δικαστική σύγκρουση με την πρώην σύζυγό του, οι προηγούμενες καταγγελίες και η επικείμενη νέα δικαστική διαδικασία σχετίζονται με την απόφασή του να ανοίξει πυρ.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Πολιτειακή Αστυνομία του Μίσιγκαν, η οποία επιχειρεί να εξακριβώσει τη σχέση του δράστη με τα θύματα, να ανασυνθέσει τις κινήσεις του πριν και κατά τη διάρκεια του μακελειού και, κυρίως, να απαντήσει στο ερώτημα τι οδήγησε τον 39χρονο στην αιματηρή επίθεση.