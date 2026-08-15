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Ιράν και Ομάν κοντά σε συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ – Το «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις και ο ρόλος των ΗΠΑ

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο οποίος διαρκεί σχεδόν έξι μήνες
Στενά του Ορμούζ
Στενά του Ορμούζ / REUTERS / Stringer /File Photo
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Το Ιράν και το Ομάν φαίνεται να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τρόπο διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ, καθώς οι δύο χώρες προχωρούν τις διαπραγματεύσεις για τη ρύθμιση της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του κόσμου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι Ιράν και Ομάν επεξεργάζονται έναν «ναυτιλιακό χάρτη», ο οποίος θα καθορίζει τις διαδρομές των πλοίων και θα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ.

Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει ανεξάρτητη ρύθμιση μεταξύ Ιράν και Ομάν, με στόχο να διασφαλίζει την κυριαρχία των δύο χωρών και παράλληλα την ασφαλή διέλευση των πλοίων.

Το πλαίσιο των συνομιλιών επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, σύμφωνα με το πρακτορείο Defa Press.

Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται θετικά, παρά τα εμπόδια που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, δημιουργεί η αμερικανική πλευρά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με το εάν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης στα πλοία ή ποια ακριβώς μέτρα ασφαλείας θα προβλέπει η συμφωνία. Ωστόσο, αναμένεται να ακολουθήσει νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών.

Το μεγάλο «αγκάθι» των διαπραγματεύσεων

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο οποίος διαρκεί σχεδόν έξι μήνες.

Οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν στις συνομιλίες Ιράν – Ομάν, αλλά έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν συμφωνία που δεν θα προβλέπει την πλήρη και άνευ όρων αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η αβεβαιότητα γύρω από την επαναφορά της ομαλής ναυσιπλοΐας εξακολουθεί να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου Brent έχει αυξηθεί περίπου 6% τις τελευταίες ημέρες, καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Παράλληλα, δεκάδες περιστατικά επιθέσεων κατά πλοίων έχουν καταγραφεί στην περιοχή, με συνολικά 17 ναυτικούς να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Πιέσεις από την Ουάσιγκτον

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ εντείνουν την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να πλήξει σκληρά την ιρανική οικονομία, ενώ σε δηλώσεις του στο Fox ανέφερε ότι δεν τον απασχολεί εάν η σύγκρουση τερματιστεί πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Την ίδια ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι «πολύ σύντομα» θα κηρύξει τα Στενά του Ορμούζ «έδαφος των ΗΠΑ», χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινίσει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να υλοποιηθεί μια τέτοια δήλωση.

Οι εξελίξεις γύρω από το Στενό του Ορμούζ παραμένουν κρίσιμες τόσο για την πορεία των διαπραγματεύσεων όσο και για τη διεθνή ενεργειακή αγορά, καθώς από την ομαλή λειτουργία της θαλάσσιας οδού εξαρτάται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

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