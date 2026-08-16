Κόσμος

Ουγγαρία: 12 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο – Πιθανόν αποκοιμήθηκε ο οδηγός

Το όχημα με πολωνικές πινακίδες εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε σε χαντάκι - Υπό κράτηση ο οδηγός, τουλάχιστον 10 οι τραυματίες
Τροχαίο με λεωφορείο στην Ουγγαρία
Τραγωδία στην Ουγγαρία σε δυστύχημα με πολωνικό λεωφορείο (Πηγή φωτογραφίας: X)
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Τραγωδία σημειώθηκε στην Ουγγαρία, όπου δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο με λεωφορείο που έφερε πολωνικές πινακίδες, ενώ τουλάχιστον δέκα ακόμη τραυματίστηκαν. Το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (16.08.2026) σε αυτοκινητόδρομο στα ανατολικά της χώρας, σύμφωνα με τις ουγγρικές αρχές.

Το τροχαίο στην Ουγγαρία σημειώθηκε κοντά στην πόλη Μεζοκερέστες, όταν το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του, έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας, ο οδηγός ενδέχεται να αποκοιμήθηκε ενώ βρισκόταν στο τιμόνι.

Το λεωφορείο κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο Μ3 με κατεύθυνση προς τη Νιρεγκιχάζα. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MTI, στο όχημα επέβαιναν συνολικά 57 επιβάτες και δύο οδηγοί.

Υπό κράτηση ο οδηγός

«Λεωφορείο με πολωνικές πινακίδες, το οποίο κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο Μ3 με κατεύθυνση προς τη Νιρεγκιχάζα, εξετράπη από το ευθύ τμήμα του δρόμου, έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε», ανέφερε η αστυνομία.

Οι προκαταρκτικές πληροφορίες, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, δείχνουν ότι ο οδηγός «πιθανότατα αποκοιμήθηκε».

Μετά το δυστύχημα, ο οδηγός τέθηκε υπό κράτηση, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το λεωφορείο βγήκε από την πορεία του.

Στα νοσοκομεία οι τραυματίες

Ο απολογισμός ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 12 νεκρούς και τουλάχιστον 10 τραυματίες. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Για την τραγωδία τοποθετήθηκε και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πέτερ Μάγκιαρ, ο οποίος αναφέρθηκε στο δυστύχημα με ανάρτησή του το πρωί της Κυριακής.

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