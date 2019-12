Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η τοπική αστυνομία, η έκρηξη στο Μπλάκενμπουργκ σημειώθηκε λίγο πριν τις 9:00 και τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ελικόπτερα έσπευσαν στην περιοχή και μετέφεραν άμεσα τους σοβαρά τραυματίες στο νοσοκομείο. Τα κτίρια εκκενώθηκαν. Σύμφωνα με τον Ούβε Μπέκερ, εκπρόσωπο της αστυνομίας της περιοχής Χαρτζ, τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα. Η ίδια ανέφερε πως οι τραυματίες μπορεί να είναι ακόμα περισσότεροι.

Αυτή φαίνεται πως σημειώθηκε σε κάποιο διαμέρισμα. Στο συγκρότημα των κτιρίων βρίσκεται ένα σχολείο και ένα κέντρο φροντίδας.

#Explosion in Blankenburg #Harz

Um 8.55 Uhr hat es eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße in Blankenburg gegeben. Es gibt mehrere Verletzte. Die Evakuierung der noch im Haus befindlichen Personen findet gegenwärtig statt.#Blankenburg1312

— Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) 13 Δεκεμβρίου 2019