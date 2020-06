Με μια κατηγορία καταπέλτη, ο Τζον Μπόλτον… καίει ξανά τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο νέο του βιβλίο.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πλανητάρχη, είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιδίωξε τη βοήθεια του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ για να κερδίσει την επανεκλογή του κατά τη διάρκεια μιας κεκλεισμένων των θυρών συνάντησης τον Ιούνιο του 2019.

«Ο Τραμπ, τότε, ακατανόητα, έστρεψε τη συζήτηση στις επερχόμενες αμερικανικές προεδρικές εκλογές, κάνοντας έναν υπαινιγμό στην οικονομική ικανότητα της Κίνας και παρακάλεσε τον Σι να εξασφαλίσει ότι θα κερδίσει», έγραψε ο Τζον Μπόλτον, σύμφωνα με αποσπάσματα του βιβλίου του που δημοσίευσε η Wall Street Journal.

«Τόνισε τη σημασία των αγροτών και τις αυξημένες κινεζικές αγορές σόγιας και σιταριού στο εκλογικό αποτέλεσμα», συνέχισε…

Και τι… δεν λέει ο Μπόλτον για τον Τραμπ

Οι αποκαλύψεις που ανάβουν… φωτιές, δεν περιορίζονται μόνο στα παραπάνω.

Σύμφωνα πάντα με το 592 σελίδων βιβλίο του, ο Τραμπ δεν διστάζει να κάνει συχνά χάρες σε “δικτάτορες που συμπαθεί”, ενώ εκτός των σοβαρότατων αυτών κατηγοριών, ο Μπόλτον προχωρά και σε στοιχεία… τραγελαφικά.

Ποια είναι αυτά; Αρχικά ότι ο Πλανητάρχης, ο ηγέτης του δυτικού κόσμου και επικεφαλής του αμερικανικού Στρατού, αγνοούσε ότι η Βρετανία είναι… πυρηνική δύναμη!

Επιπλέον φέρεται να έχει ρωτήσει αν η Φινλανδία… ανήκει στην Ρωσία (!) ενώ ο Μπόλτον ακόμη υποστηρίζει πως στην επίσκεψη του Τραμπ στην Βόρεια Κορέα το 2018, βρέθηκε στα χέρια του ένα σημείωμα που έλεγε αναφερόμενο στον Τραμπ: “Είναι τόσο σκ@τ@” (σ.σ. ή όπως… μπορεί αν μεταφραστεί η έκφραση “he is so full of shit”.

Ποιος υποστηρίζει ότι του έδωσε το συγκεκριμένο… ραβασάκι; Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Μάικ Πομπέο…

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ – ΜΠΕ / foxnews.com.