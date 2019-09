Μπομπ Ντίλαν και Τζόνι Κας «μαζί», 50 χρόνια μετά!

Μεγάλο μέρος αυτού του υλικού δεν είχε ποτέ δημοσιοποιηθεί. Αυτό, τώρα, πρόκειται να αλλάξει. Την 1η Νοεμβρίου, κυκλοφορεί το «Bob Dylan (Featureing Johnny Cass – Travelin’ Thru, 1967-1969: The Bootleg Series Vol. 15.», και από τα τρία CD το ενάμιση είναι αφιερωμένο στις θρυλικές ηχογραφήσεις με τον Τζόνι Κας!

«Πέραν των πρώτων-πρώτων χρόνων της φολκ, δεν έχουμε δει πολύ τον Μπομπ να παίζει με άλλους μεγάλους σταρ έως εκείνη τη στιγμή της καριέρας του» επισημαίνει πηγή στο περιοδικό Rolling Stone, προσκείμενη στο περιβάλλον του Ντίλαν. «Εδώ, τον έχουμε σε ντουέτα με τον Τζόνι Κας, τον Καρλ Πέρκινς και τον Ερλ Σκράγκς. Είναι, όντως, μια γερή βουτιά σε κάποια από τις μουσικές που αγαπά και ένα πραγματικά κουλ σετ. Νομίζω ότι ο κόσμος θα φεύγει απ’ αυτό γοητευμένος από το εύρος της λίστας».

Οι ηχογραφήσεις με τον Τζόνι Κας είναι ο πυρήνας κι η καρδιά αυτού του σετ. Η Τζουν Κάρτερ Κας ήταν, εκείνες τις δυο μέρες, στο στούντιο και ακούγεται να προτείνει να «ξεσκονίσουν» το κλασικό τραγούδι του Ντίλαν του 1963, το «Girl From the North Country», που ο Μπομπ δεν είχε παίξει πέντε ολόκληρα χρόνια. Και να λέει ο Μπομπ: «Μ’ αρέσει αυτό, μόνο που δεν το θυμάμαι». Και αυτές οι κουβέντες περιλαμβάνονται στο σετ που θα κυκλοφορήσει.

Για τους εμμονικούς με τον Ντίλαν, ίσως το πιο ενδιαφέρον είναι το «Wanted Man». Υπάρχουν πολυάριθμες εκδοχές του Κας, αλλά κανείς δεν έχει ακούσει τον Μπομπ να το τραγουδά. «Φτιάχνουν τους στίχους επί τόπου, καθώς το παίζουν» λέει η πηγή.

Το σετ περιλαμβάνει επίσης συνεργασία των Ντίλαν και Κας στα «One Too Many Mornings», «Matchbox», «Ring of Fire» και δύο ποτ-πουρί τραγουδιών του Τζίμι Ρότζερς. «Ο Τζόνι ξεκινά, ο Μπομπ μπαίνει κι αυτός. Είναι, απλά, δυο τύποι που χαλαρώνουν στο στούντιο και διασκεδάζουν. Εκεί είναι που προσπαθήσαμε να εστιάσουμε. Θέλαμε να εστιάσουμε στο κέφι που είχαν» τονίζει η πηγή.

Για να είναι ολοκληρωμένο, στο σετ υπάρχει επίσης ο Ντίλαν κι ο Κας να τραγουδούν τα «I Threw It All Away», «Living the Blues» και «Girl From the North Country» από το «The Johnny Cash Sow» του Ιουνίου του 1969, καθώς και τα «Ring of Fire» και «Folsom Prison Blues» που ο Ντίλαν τραγούδησε, στις 3 Μαΐου της ίδιας χρονιάς, κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων για το δικό του «Self Portrait».