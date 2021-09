Σε μια δημόσια αντιπαράθεση ήρθαν η ράπερ Νίκι Μινάζ και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, ενώ στη… μάχη μπήκε και ο καθηγητής Κρις Γουίτι, ο αρχίατρος της Αγγλίας και εκ των υπευθύνων της διαχείρισης της επιδημίας Covid-19.

Αφορμή; Ένα tweet στο οποίο η Νίκι Μινάζ έγραψε το εξής… αμίμητο για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού: «Ο ξάδερφός μου στο Τρινιντάντ δεν θα κάνει το εμβόλιο γιατί ένας φίλος του το έκανε και έγινε στείρος. Οι όρχεις του πρήστηκαν. Σε λίγες εβδομάδες θα παντρευόταν, τώρα η κοπέλα ακύρωσε το γάμο. Οπότε, προσευχηθείτε και βεβαιωθείτε πως είστε εντάξει με την απόφασή σας, πως δεν εκβιαστήκατε» έγραψε.

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

Γουίτι και Τζόνσον άσκησαν σφοδρή κριτική στην τραγουδίστρια επειδή εκείνη μοιράστηκε έναν «μη αληθή» και «γελοίο» μύθο.

Ερωτηθέντες στην καθιερωμένη ενημέρωση για τον κορονοϊό, τόσο ο αρχίατρος όσο και ο πρωθυπουργός της χώρας δεν άφησαν τίποτα από τα όσα -αοίστευτα- είπε η Νίκι Μινάζ να «πέσει κάτω».

Τότε η ράπερ από το Τρινιντάντ ξέσπασε στο Twitter αναρτώντας ένα βίντεο με τις δηλώσεις των δύο ανδρών και λέγοντας ειρωνικά πως λάτρεψε την προφορά τους…

I love him even tho I guess this was a diss? The accent ugh! Yassss boo!!!

😍😍😍😍😍😅😂🥴 https://t.co/kXdKteVc7j — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 14, 2021

Στην συνέχεια ανήρτησε επίσης ένα βίντεο με ένα ηχητικό που ισχυρίζεται πως έστειλε στον ίδιο τον Μπόρις Τζόνσον. Στο ηχητικό μιμείται την βρετανική προφορά, λέει ένα κάρο… ασυναρτησίες και στο μήνυμά της ενημερώνει πως συγχωρεί τον Βρετανό πρωθυπουργό.

🇬🇧 🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧 send this to the prime minister & let him know they lied on me. I forgive him. No one else. Only him. 🙃 pic.twitter.com/ZmJ2sST8Es — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 14, 2021

Συνεχίζοντας το παραλήρημά της, η ράπερ επιτέθηκε και στην πολιτική συντάκτρια του BBC, Laura Kuenssberg, η οποία αναφερόμενη στα όσα έγιναν σχολίασε «2021», με την Νίκι Μινάζ να απαντά: «Ναι, 2021 όταν μ@λ@κες στέκονται στο κάθε Tweet μου αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν τον σαρκασμό και το χιούμορ και δεν μπορούν να διαβάσουν. Φύγε χαζή».

Yes 2021 when jack asses hang on to my every tweet but can’t decipher sarcasm & humor, and can’t read. Go away dumbo https://t.co/U95TwMEAM9 — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 14, 2021

