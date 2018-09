Ήταν ξημερώματα Τετάρτης (τοπική ώρα) όταν ο άνδρας γκάζωσε και έριξε το φορτηγάκι που οδηγούσε στην είσοδο του κτιρίου όπου στεγάζεται το Fox News 4 στο Ντάλας.

Το κανάλι έδωσε φωτογραφίες στη δημοσιότητα ανεβάζοντάς τις στο λογαριασμό του στο twitter. Ανέφερε ότι μόλις ο άνδρας έριξε το φορτηγάκι στο κτίριο, κατέβηκε και άρχισε να «κομπάζει».

A man crashed a truck into the side of our building this morning. He jumped out and started ranting. He’s in custody now but the bomb squad is on its way. He left behind a suspicious bag. Most have been evacuated & a few are working to keep the news on air from a secure location. pic.twitter.com/X3UpLbYk85 — FOX 4 NEWS (@FOX4) September 5, 2018

Στις εικόνες, εκτός από το φορτηγό «καρφωμένο» στην είσοδο, φαίνονται σπασμένα τζάμια και εκατοντάδες χαρτάκια σκορπισμένα γύρω από το όχημα, καθώς επίσης και η στιγμή της σύλληψης του δράστη.

Η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση και ο άνδρας συνελήφθη. Σύμφωνα με το Fox News κλήθηκε στο σημείο και ομάδα πυροτεχνουργών γιατί ο δράστης είχε μαζί του μια τσάντα που θεωρήθηκε «ύποπτη» πως μπορεί μέσα σε αυτή να βρισκόταν κάποιος εκρηκτικός μηχανισμός.

Bomb squad tech currently evaluating bag left by man who repeatedly crashed into FOX4 building early Wednesday. No reported injuries. https://t.co/W2eCeyjr3v pic.twitter.com/qTPkXNCeea — FOX 4 NEWS (@FOX4) September 5, 2018

Scary moment this morning when a man drove his truck into our building. We evacuated while the bomb squad is investigating. pic.twitter.com/fnbDopcJFb — Shannon Murray (@ShannonMFox4) September 5, 2018

Στο σημείο βρέθηκαν επίσης και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, ενώ το κτίριο εκκενώθηκε. Δεν υπάρχουν τραυματίες.

Dallas police K-9 unit on scene sweeping FOX4 building after man repeatedly crashed into side of building earlier this morning and began ranting. No injuries reported. https://t.co/i1sTvA8lZj pic.twitter.com/qicGu6L8PL — FOX 4 NEWS (@FOX4) September 5, 2018

Heavy response from first responders after man crashed into FOX4 building repeatedly this morning then got out and began ranting. No reported injuries. Police sweeping building to be safe. https://t.co/i1sTvA8lZj pic.twitter.com/yMVG1ep4AT — FOX 4 NEWS (@FOX4) September 5, 2018

Πηγή: Fox News