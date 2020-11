Μπραντ Πιτ: Έβαλε ένα χεράκι και ξεφόρτωσε κιβώτια με τρόφιμα για άστεγους

Όλα έγιναν την περασμένη εβδομάδα στο λος Άντζελες. Ο Μπραντ Πιτ συμμετείχε σε διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε άπορες οικογένειες.

Με την μάσκα στο πρόσωπό του ο διάσημος ηθοποιός έκανε απλώς την δουλειά του προσφέροντας για την ανακούφιση των συνανθρώπων του. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Ο Μπραντ Πιτ ειδικά αυτή την δύσκολη περίοδο με τον κορονοϊό να μαστίζει τον πλανήτη έχει σταθεί ακόμα και στο πλευρό του κορυφαίου επιδημιολόγου των ΗΠΑ, Άντονι Φάουτσι καλώντας τον κόσμο να φοράει την μάσκα του και να κρατάει αποστάσεις.

how dare he be this hot pic.twitter.com/ZxLroLd3a9