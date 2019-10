Μυρίζει… θάνατος στην Συρία! Όλοι… ετοιμοπόλεμοι – Φόβοι για την «λάθος κίνηση»

Από μια κλωστή κρέμεται η κατάσταση στη Συρία μετά την είδηση ότι ο συριακός στρατός μπήκε στην πόλη Μάνμπιτζ συμμαχώντας με τους Κούρδους. Την ίδια ώρα γύρω από την κουρδοκρατούμενη πόλη έχουν συγκεντρωθεί τουρκικές δυνάμεις με την κατάσταση να μυρίζει μπαρούτι.

Ο Ερντογάν εμφανίζεται αμετακίνητος τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει από τη στρατιωτική επιχείρηση που διεξάγει εναντίον των Κούρδων μαχητών στη βορειοανατολική Συρία «ό,τι κι αν λέει ο οποιοσδήποτε», προσθέτοντας ότι η μάχη θα συνεχιστεί έως την «τελική νίκη».

Ο Λευκός Οίκος από το πρωί της Δευτέρας απειλούσε με κυρώσεις την Τουρκία κάτι το οποίο τελικά έπραξε αργά το βράδυ τιμωρώντας τον Ερντογάν για την επιλογή του να επιτεθεί στη Συρία.

Και όλα αυτά την ώρα που μαίνεται και πόλεμος στον τομέα της επικοινωνίας. Τα media αποτελούν για τα καλά «μέρος» του πολέμου με το εθνικό πρακτορείο της Τουρκίας να επιτίθεται στο ABCNews και να το κατηγορεί για προβολή ψευδών βίντεο για την επίθεση της Τουρκίας στη Συρία. Παράλληλα οι Τούρκοι ποδοσφαιριστές έδειξαν για άλλη μια φορά ότι είναι στο πλευρό του Ερντογάν χαιρετώντας και πάλι στρατιωτικά όταν σκόραραν κατά της Γαλλίας όπως είχαν κάνει και την περασμένη Παρασκευή στον αγώνα με την Αλβανία.

H δημόσια συριακή τηλεόραση και το συριακό πρακτορείο ειδήσεων μεταδίδουν ότι ο συριακός στρατός -μετά και την «συμμαχία» του με τον υπό κουρδικό έλεγχο SDF– εισέρχεται στην πόλη Μάνμπιτζ στη βορειοανατολική Συρία, πόλη που αποτελεί προπύργιο των Κούρδων, στο πλαίσιο στρατιωτικής ανάπτυξης για να αντικρούσει την τουρκική επίθεση.

«Μονάδες του στρατού εισήλθαν στην Μάνμπιτζ», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA. Τοπικός αξιωματούχος σε αυτή την πόλη που ελέγχεται από στρατιωτικό συμβούλιο το οποίο συνδέεται με τις κουρδικές αρχές στη Συρία, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την είσοδο των στρατευμάτων στην πόλη και την «ανάπτυξή τους στις γραμμές του μετώπου».

Σήμερα, συριακές κυβερνητικές δυνάμεις υποστηριζόμενες από ρωσικές δυνάμεις δεν έχασαν χρόνο και εκμεταλλευόμενες την ξαφνική αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία μετά την τουρκική εισβολή, αναπτύχθηκαν βαθιά στο εσωτερικό του εδάφους που τελεί υπό κουρδικό έλεγχο νοτίως των τουρκικών συνόρων.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωνε πως η Τουρκία σκοπεύει να εκδιώξει τους υπό την ηγεσία των Κούρδων μαχητές από την πόλη Μάνμπιτζ στη βόρεια Συρία.

Ο Τούρκος Πρόεδρος επιχείρησε να «θολώσει τα νερά», λέγοντας: «Εμείς, ως Τουρκία, δεν θα μπούμε στη Μάνμπιτζ μέχρι ν’ αδειάσει. Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της περιοχής εκείνης στη Συρία, οι Άραβες, και οι φυλές που είναι οι αληθινοί ιδιοκτήτες θα πάνε εκεί. Η προσέγγισή μας στο θέμα αυτό είναι να εγκατασταθούν εκεί και να προβλέψουμε για την ασφάλειά τους», προσέθεσε.

Ωστόσο, τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Daily Sabah, μεταδίδουν πως οι υποστηριζόμενες από την Τουρκία στρατιωτικές δυνάμεις έχουν ήδη «μπει» στην συγκεκριμένη πόλη για «εκκαθαρίσεις».

Την είδηση ότι γύρω από το Μάνμπιτζ βρίσκονται παραστρατιωτικοί που στηρίζονται από την Τουρκία, μεταδίδουν και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης.

SYRIA: State media reports that troops have moved into the SDF controlled city of Manbij. Turkish backed militias are currently in the process of assaulting the surrounding areas.

— Conflict News (@Conflicts) October 14, 2019