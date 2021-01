Μυστήρια υπόθεση δολοφονίας: Πήγε να παραδώσει μια παραγγελία και την σκότωσαν (pic)

Τραγική κατάληξη είχε μια εργαζόμενη μητέρα στις ΗΠΑ καθώς πήγε να παραδώσει παραγγελία φαγητού. Η 31χρονη, όπως αναφέρουν οι Αρχές, δολοφονήθηκε στον διάδρομο πολυκατοικίας το βράδυ του Σαββάτου.

Η Ryan Munsie, μητέρα τριών παιδιών, έφερε ευδιάκριτα τραύματα από την επίθεση που δέχθηκε και – όπως μεταδίδει η New York Post – το τοπικό αστυνομικό τμήμα δεν έχει δώσει για την ώρα περισσότερες πληροφορίες για τη δολοφονία της. Το μόνο που επιβεβαίωσαν οι Αρχές είναι το γεγονός ότι η γυναίκα εργαζόταν στην υπηρεσία delivery όταν σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με τη New York Post, μια σελίδα που στήθηκε γι’ αυτή στην πλατφόρμα χρηματοδότησης GoFundMe, για να καλυφθούν τα έξοδα της κηδείας, αναφέρει πως η 31χρονη από το Τέξας αφήνει πίσω της τον άντρα της Camaron και τρία μικρά παιδιά.

