Κίνα: Στους 26 οι νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Ανείπωτη τραγωδία στην Κίνα μετά την έκρηξη σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων. O αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 26 και τραυμάτισε άλλους 61, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η καταστροφική έκρηξη σημειώθηκε χθες Δευτέρα (04.05.2026) στο εργοστάσιο της εταιρείας Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, στον δήμο της Λιουγιάνγκ, στην επαρχία Χουνάν της Κίνας.

Η Λιουγιάνγκ θεωρείται κέντρο της βιομηχανίας παραγωγής πυροτεχνημάτων της Κίνας, όπου πολλές από τις κατασκευάστριες είναι εγκατεστημένες εκεί.

Στο παρελθόν είχε σημειωθεί σειρά καταστροφών σε μονάδες του τομέα. Οι αρχές επέβαλαν την τήρηση πολύ πιο αυστηρών μέτρων ασφαλείας σε εργασιακούς χώρους τα τελευταία χρόνια, αλλά τα δυστυχήματα δεν έχουν σταματήσει.

An explosion at a fireworks plant in a central Chinese province killed at least 21 people and injured 61 others#explosion #fireworks #Hunan #China pic.twitter.com/vXuqnkOYwH — International Crisis Room 360 (@ICR360) May 5, 2026

An explosion at a fireworks plant in Liuyang, central China, has killed 21 people and injured 61 others at around 4:40pm on Monday.



Nearly 500 rescuers were deployed as evacuations took place in surrounding danger zones while authorities investigate the cause of the explosion. pic.twitter.com/WUJ4O1Z7Zr — Ticker (@tickercotweets) May 5, 2026

A severe explosion hit a fireworks factory in Liuyang, Changsha in central China on May 4. The incident occurred at a production workshop, killing 21 people and injuring 61 others. Heavy machinery and rescue robots have been deployed to support search and rescue efforts.#blast pic.twitter.com/CKY5Q00GU5 — CGTN Frontline (@Frontlinestory) May 5, 2026

Η Κίνα παράγει το μεγαλύτερο μέρος των πυροτεχνημάτων που διατίθενται σε παγκόσμια κλίμακα.