Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Κίνα: Στους 26 οι νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Στους 61 οι τραυματίες - Η Κίνα παράγει το μεγαλύτερο μέρος των πυροτεχνημάτων που διατίθενται σε παγκόσμια κλίμακα
Firefighters work at a site following a blast at a fireworks manufacturing factory in Liuyang, Hunan province, China, May 5, 2026. cnsphoto via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.
Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα / Reuters
Προσθέστε το newsit.gr στη Google για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Ανείπωτη τραγωδία στην Κίνα μετά την έκρηξη σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων. O αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 26 και τραυμάτισε άλλους 61, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η καταστροφική έκρηξη σημειώθηκε χθες Δευτέρα (04.05.2026) στο εργοστάσιο της εταιρείας Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, στον δήμο της Λιουγιάνγκ, στην επαρχία Χουνάν της Κίνας.

Η Λιουγιάνγκ θεωρείται κέντρο της βιομηχανίας παραγωγής πυροτεχνημάτων της Κίνας, όπου πολλές από τις κατασκευάστριες είναι εγκατεστημένες εκεί.

Στο παρελθόν είχε σημειωθεί σειρά καταστροφών σε μονάδες του τομέα. Οι αρχές επέβαλαν την τήρηση πολύ πιο αυστηρών μέτρων ασφαλείας σε εργασιακούς χώρους τα τελευταία χρόνια, αλλά τα δυστυχήματα δεν έχουν σταματήσει.

Firefighters work to extinguish a fire following a blast at a fireworks manufacturing factory in Liuyang, Hunan province, China, May 5, 2026. cnsphoto via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT. TPX IMAGES OF THE DAY
Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα / Reuters

Η Κίνα παράγει το μεγαλύτερο μέρος των πυροτεχνημάτων που διατίθενται σε παγκόσμια κλίμακα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
97
89
60
53
53
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ένα βήμα πριν από την κατάρρευση η εκεχειρία: Με το δάκτυλο στη σκανδάλη ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ
Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλούν για επιδείνωση της κρίσης. «Είμαστε πιο κοντά στην επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων απ’ ό,τι ήμασταν πριν από 24 ώρες»
Πλοία στα Στενά του Ορμούζ κοντά στις ακτές του Ομάν
Newsit logo
Newsit logo