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Τζόρτζιο Αρμάνι: Η Πιατσέντσα τον τιμά με μια εντυπωσιακή τοιχογραφία

Δημιουργός της τοιχογραφίας είναι ο αστικός καλλιτέχνης Κότε
Η γενέτειρά του Τζόρτζιο Αρμάνι, η Πιατσέντσα τίμησε τον εμβληματικό σχεδιαστή μόδας με μια εντυπωσιακή τοιχογραφία
Η γενέτειρά του Τζόρτζιο Αρμάνι, η Πιατσέντσα τίμησε τον εμβληματικό σχεδιαστή μόδας με μια εντυπωσιακή τοιχογραφία / REUTERS
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Η γενέτειρά του Τζόρτζιο Αρμάνι, η Πιατσέντσα τίμησε τον εμβληματικό σχεδιαστή μόδας με μια εντυπωσιακή τοιχογραφία διαστάσεων 27×11 μέτρων, η οποία κοσμεί την πρόσοψη πολυκατοικίας στα περίχωρα της ιταλικής πόλης όπου γεννήθηκε.

Η τοιχογραφία, με τίτλο «Tribute to Giorgio Armani», αποκαλύφθηκε λίγες ημέρες πριν από την επέτειο των γενεθλίων του, αποδίδοντας φόρο τιμής στον Τζόρτζιο Αρμάνι που σημάδεψε τη διεθνή μόδα.

Δημιουργός της τοιχογραφίας είναι ο αστικός καλλιτέχνης Κότε, ο οποίος επικράτησε σε διαγωνισμό που προκήρυξε ο Δήμος Πιατσέντσα μετά τον θάνατο του Αρμάνι τον Σεπτέμβριο του 2025, σε ηλικία 91 ετών.

Στο έργο απεικονίζεται το μισό πρόσωπο του Αρμάνι, ενώ το υπόλοιπο συντίθεται από μορφές που συμβολίζουν τη δημιουργική του πορεία, όπως μια μοδίστρα που ράβει με βελόνα και κλωστή. Το φόντο παραπέμπει στον ποταμό Τρέμπια και στο Δημοτικό Θέατρο της Πιατσέντσα, όπου ο σχεδιαστής είχε τιμηθεί με επίτιμο τίτλο το 2023.

Η αποκάλυψη της τοιχογραφίας πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή, κατά την οποία μια καλλιτεχνική εγκατάσταση από 71 ανακυκλωμένα λευκά βαμβακερά σεντόνια απομακρύνθηκε, αποκαλύπτοντας το μνημειακό έργο αφιερωμένο σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας μόδας.

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