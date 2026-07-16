Ουκρανία: Νεκρός αρχιμηχανικός στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια – Το Κίεβο αρνείται την ευθύνη

Τραγικό θάνατο βρήκαν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έπειτα από βομβαρδισμό της Ρωσίας στην πόλη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φέντοροφ.

Όπως αναφέρει ο Φέντοροφ στην πλατφόρμα Telegram, οι δυνάμεις της Ρωσίας έπληξαν συνοικία της πόλης στην Ουκρανία με τρεις κατευθυνόμενες βόμβες, καταστρέφοντας αρκετά σπίτια.

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Κοινοποίησε μάλιστα φωτογραφίες που δείχνουν φλεγόμενα κτίρια και σωστικά συνεργεία να επιχειρούν στα ερείπια.

Παράλληλα, το Κίεβο απέρριψε σήμερα (16.07.2026) ως «αβάσιμες» τις κατηγορίες της Μόσχας περί ουκρανικής εμπλοκής στην επίθεση που στοίχισε τη ζωή στον αρχιμηχανικό του υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια.

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε ότι «δεν υπάρχει επιβεβαίωση της ρωσικής εκδοχής από ανεξάρτητες πηγές» και «πληροφορίες από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής δεν μπορεί να θεωρηθούν αξιόπιστες». Συμπληρώνει πως η Ρωσία επιχειρεί να εκφοβίσει τη διεθνή κοινότητα με την απειλή πυρηνικού ατυχήματος.

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Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) καταδίκασε την επίθεση, που η Ρωσία αποδίδει στην Ουκρανία. Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι έκανε λόγο για «απαράδεκτη επίθεση κατά του πυρηνικού σταθμού και της διοίκησής του» και για «σοβαρή απειλή για την πυρηνική ασφάλεια», απευθύνοντας εκ νέου έκκληση για άμεσο τερματισμό όλων των επιθέσεων εναντίον ή πλησίον πυρηνικών εγκαταστάσεων και του προσωπικού τους».

Χθες Τετάρτη, ο επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας Rosatom Αλεξέι Λιχατσόφ ανακοίνωσε πως ουκρανικό drone έπληξε υπηρεσιακό αυτοκίνητο μεταξύ του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια και της πόλης Ενερχοντάρ, προκαλώντας τον θάνατο του αρχιμηχανικού Αλεξάντρ Γιάκοβλεφ και ενός οδηγού.

Την Παρασκευή, το Κρεμλίνο είχε κατηγορήσει το Κίεβο για κλιμάκωση των «τρομοκρατικών» ενεργειών εναντίον του πυρηνικού σταθμού, τον οποίο οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον Μάρτιο του 2022, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.