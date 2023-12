Θρίλερ με τον θάνατο της Γαλλίδας ηθοποιού, Εμανουέλ Ντεμπεβέρ, καθώς εντοπίστηκε νεκρή και πιθανότατα έβαλε τέλος στη ζωή της. Ήταν η γυναίκα που είχε κατηγορήσει το 2019 τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ για σεξουαλική επίθεση στα γυρίσματα μιας ταινίας του 1982.

Μετά από έρευνα, η 60χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στον Σηκουάνα στις 7 Δεκεμβρίου, με τον θάνατό της να αποδίδεται σε αυτοκτονία, μετά από πτώση από γέφυρα και να ερευνάται ο συσχετισμός του με την καταγγελία για σεξουαλική επίθεση που είχε κάνει η ίδια κατά του Ζεράρ Ντεπαρντιέ.

Την ίδια μέρα, στο κανάλι TV Channel France 2 προβλήθηκε ένα ντοκιμαντέρ για τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ με τίτλο «Gerard Depardieu: The Fall of the Ogre».

Μάλιστα, τα ίχνη της είχαν λίγες ημέρες πριν. Ένας άνδρας κάλεσε τις Αρχές στις 29 Νοεμβρίου και ανέφερε ότι η σύντροφός του, η ηθοποιός Εμανουέλ Ντεμπεβέρ, άφησε ένα ανησυχητικό σημείωμα στο σπίτι τους.

Η Εμανουέλ Ντεμπεβέρ είχε συμμετάσχει στην ταινία Danton, στο πλευρό του Ζεράρ Ντεπαρντιέ το 1982. Μετά από ένα πολλά υποσχόμενο ξεκίνημα στην καριέρα της, η ίδια απομακρύνθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας.

Tragic… French actress Emmanuelle Debever, who accused co-star Gérard Depardieu of sexual assault, has died after throwing herself into the Seine from a bridge in the 7th arrondissement. https://t.co/qevu7h3TSw