Ναγκόρνο Καραμπάχ: Έτοιμη για εκεχειρία η Αρμενία – “Σφυροκόπημα” του θύλακα από το Αζερμπαϊτζάν

Με το Ναγκόρνο Καραμπάχ να δέχεται για πέμπτο 24ωρο σφοδρές επιθέσεις από τις δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία εκδηλώνει, για πρώτη φορά, από την έναρξη των εχθροπραξιών, πρόθεση για επίτευξη εκεχειρίας.

Με τις συγκρούσεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ να εξακολουθούν να μαίνονται από την 27η Σεπτεμβρίου, η Αρμενία έχει την πρόθεση να συνεργαστεί με τον ΟΑΣΕ για την επίτευξη εκεχειρίας στον θύλακα, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή (02.10.2020).

Not only International #Media is not welcomed in #Azerbaijan, but also a group of local & international reporters in #Artsakh became victims of #Azerbaijani attack. 4 of them got injured & a resident of #Martuni accompanying the group was killed. pic.twitter.com/UlseIJ3YqH

Πιο συγκεκριμένα, η Αρμενία ανακοίνωσε ότι προτίθεται να συνεργαστεί με την ομάδα μεσολάβησης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), στην οποία συμπροεδρεύουν η Ρωσία, οι ΗΠΑ και η Γαλλία, ώστε να εγκαθιδρυθεί εκ νέου εκεχειρία στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπου σημειώνονται συγκρούσεις μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και των αυτονομιστών που υποστηρίζει το Γερεβάν από την περασμένη Κυριακή (27.09.2020).

“Είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε με τις χώρες που συμπροεδρεύουν της Ομάδας του Μινσκ του ΟΑΣΕ για την εγκαθίδρυση μιας εκεχειρίας που θα στηρίζεται στις συμφωνίες του 1994 – 1995”, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας σε ανακοίνωσή του.

Η Γαλλία, η Ρωσία και οι ΗΠΑ, οι συμπροεδρεύουσες της Ομάδας του Μινσκ στον ΟΑΣΕ, η οποία ιδρύθηκε το 1992 για να μεσολαβήσει στην σύγκρουση ανάμεσα στο Αζερμπαϊτζάν και τους Αρμένιους αυτονομιστές για τον ορεινό θύλακα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, ζήτησαν χθες Πέμπτη τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και την εγκαθίδρυση εκεχειρίας.

Ωστόσο η Τουρκία ανακοίνωσε ότι οι τρεις μεγάλες δυνάμεις δεν θα πρέπει να διαδραματίζουν κάποιον ρόλο στις ειρηνευτικές κινήσεις.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ