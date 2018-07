Νάταλι Γουντ: Αποκαλύψεις σοκ! Άγριος βιασμός για ώρες από ισχυρό άντρα του Χόλιγουντ

Σε podcast για τον μυστηριώδη θάνατο της Νάταλι Γουντ, η Lana Wood επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν για χρόνια. Η 16χρονη Νάταλι Γουντ είχε πέσει θύμα βιασμού από ισχυρό άντρα του Χόλιγουντ στη διάρκεια συνέντευξης στο Chateau Marmont.

Τριάντα χρόνια μετά τον μυστηριώδη θάνατο της Νάταλι Γουντ, η αδερφή της έσπασε τη σιωπή της για τον βιασμό της αδερφής της στα 16 της χρόνια. Μίλησε στο podcast «Fatal Voyage: The Mysterious Death of Natalie Wood» για την ιστορία που κυκλοφορεί ως φήμη πολλά χρόνια.

Παραδέχτηκε ότι αισθάνεται πολύ εξοικειωμένη με το κίνημα #MeToo. Το ντοκιμαντέρ με 12 μέρη προσφέρει μια λεπτομερή ματιά στη ζωή της Νάταλι Γουντ με συνεντεύξεις ανθρώπων που ήταν κοντά της από παιδί μέχρι και τον θάνατό της στα 43 της χρόνια.

Η Lana Wood αναφέρθηκε στον βιασμό της Νάταλι Γουντ σε μια σειρά από ζοφερά γεγονότα που προετοίμασαν τον δρόμο για τον ανατριχιαστικό θάνατό της το 1981. Τότε ήταν περίπου 8 ετών. «Οδηγήσαμε στο Chateau Marmont. Η μητέρα μου κι εγώ μείναμε στο αυτοκίνητο για ώρες. Μέχρι που κοιμήθηκα. Και αυτή ήταν η συνέντευξη που βιάστηκε η Νάταλι».

«Κοιμόμουν στο πίσω κάθισμα. Θυμήθηκα ότι δεν ήταν μια ευχάριστη επιστροφή στο σπίτι. Νομίζω άκουσα τη Νάταλι και τη μητέρα μου να μιλάνε έντονα αλλά σε χαμηλούς τόνους».

Πολλά χρόνια αργότερα η Νάταλι Γουντ είπε πως της είχε συμβεί κάτι πολύ κακό και κατά μία έννοια κατηγόρησε τη μητέρα της που ήταν πολύ ανυπόμονη να της δώσουν ρόλους.

«Ήταν κάτι που η Νάταλι προσπάθησε να ξεπεράσει. Ξέρεις είναι απίστευτα τρομακτικό. Ειδικά όταν είσαι τόσο νέος. Δεν είναι κάτι που θα κυνηγούσε η μητέρα μου γιατί δεν θέλεις να θυμώσεις έναν μεγάλο σταρ. Δεν θέλεις το στούντιο να ξέρει ότι έγινε κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν θα έλεγε κάτι στις αρχές ή σε οποιονδήποτε».

Εδώ και χρόνια ο κόσμος υπέθετε πως ο βιαστής της Νάταλι Γουντ ήταν ηθοποιός ή σκηνοθέτης που μπορούσε να δώσει στη φιλόδοξη ηθοποιό μεγαλύτερους ρόλους.

Η Dr Cynthia Lucia, που μελέτησε ενδελεχώς την επίθεση για το βιβλίο της Natalie Wood: Her Life and Her Legacy, μίλησε στο Fatal Voyage. «Ο βιασμός της Νάταλι Γουντ από ό,τι έχω καταλάβει ήταν αρκετά βάναυσος και βίαιος».

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η Νάταλι Γουντ θα ήταν απίθανο να αναφέρει τον βιασμό από φόβο μήπως χάσει αυτό που κυνηγούσε. «Ήταν τρομαγμένη και νόμιζε ότι θα κατέστρεφε την καριέρα της αν το κατήγγειλε».

Ο μυστηριώδης θάνατος της Νάταλι Γουντ

Λίγα χρόνια αργότερα η Νάταλι Γουντ, ενώ βρισκόταν στη μέση των γυρισμάτων για την ταινία Brainstorm, πνίγηκε στο σκάφος Splendor όπου ήταν με τον σύζυγό της Robert Wagner. Ήταν τη νύχτα της 28ης Νοεμβρίου 1981.

Το Fatal Voyage πιστεύει ότι οι μυστηριώδεις συνθήκες του πνιγμού επιβεβαιώνουν πως η Νάταλι Γουντ δολοφονήθηκε. Ο 87χρονος σήμερα Wagner ονομάστηκε πρόσωπο ενδιαφέροντος για τον μυστηριώδη θάνατό της από το τμήμα του Λος Άντζελες τον Φεβρουάριο.

Πηγή: Dailymail