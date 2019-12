ΝΑΤΟ: “Κιμπάρης” Τραμπ στο δείπνο με τις χώρες που πληρώνουν το 2%

«Το γεύμα είναι δικό μου» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ προς τους ηγέτες των κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την… ατάκα του κιμπάρη Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε μέσω twitter ο ανταποκριτής του CBS News Μαρκ Κνόλερ.

"This lunch is on me," said @POTUS, hosting 8 other @NATO leaders whose nation's defense budgets are meeting the 2% of GDP level. Pres says it has added $130-billion to aggregate defense spending of @NATO nations and will hit $400-billioin in 2024. pic.twitter.com/mQJBaQvpQx — Mark Knoller (@markknoller) December 4, 2019

Και αφού τους… κέρασε, ο Τραμπ έριξε και η “βόμβα” πως μια μέρα η συνδρομή στο ΝΑΤΟ θα αυξηθεί από το 2% στο 3% και ίσως στο 4%!

Besides the US, the @NATO nations at the 2% or above GDP level for defense spending include: Estonia, Greece, Latvia, Poland, Romania, Lithuania, Bulgaria, and the UK. Pres Trump said "someday we'll raise it to 3% and maybe 4%." He called @NATO "a great organization." pic.twitter.com/3qnbTfkf1n — Mark Knoller (@markknoller) December 4, 2019

Ανάμεσα στους ηγέτες των κρατών που παρακάθονται στο γεύμα που παραθέτει ο Ντόναλντ Τραμπ είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού η Ελλάδα μαζί με την Εσθονία, την Πολωνία, τη Λετονία, τη Ρουμανία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία και τη Βρετανία είναι οι χώρες που πληρώνουν (αναλογικά) το 2% του ΑΕΠ τους στο ΝΑΤΟ.

Το θέμα του 2% είναι πολύ… σημαντικό για τον Ντόναλντ Τραμπ, που συχνά το αναφέρει και πριν από λίγη ώρα την… είπε ακόμη και στην Άνγκελα Μέρκελ, γιατί θεωρεί πως η Γερμανία δεν δίνει όσα της αναλογούν στο ΝΑΤΟ.

Το 2% ήταν άλλωστε, κατά τον Τραμπ, και ο λόγος που ο Τζάστιν Τριντό τον… έθαψε σε πηγαδάκι με Μακρόν και Τζόνσον κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, χθες στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. «Του είπα ότι πρέπει να πληρώνει το 2% και δεν του άρεσε» ήταν η (χολωμένη) αντίδραση του Τραμπ για όσα είπε ο Καναδός πρωθυπουργός.

Μετά το γεύμα στις οκτώ χώρες (που έγινε αιτία να καθυστερήσει η έναρξη της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν), ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντήσει τους ηγέτες της Δανίας και της Ιταλίας και στη συνέχεια θα φύγει από το Λονδίνο, χωρίς να δώσει συνέντευξη Τύπου. Θεωρείται πως η απόφαση αυτή είναι και μια «απάντηση» στον Τριντό που τον κατηγόρησε πως δίνει μεγάλες συνεντεύξεις Τύπου χωρίς να λέει επί της ουσίας τίποτα.

….Just finished meetings with Turkey and Germany. Heading to a meeting now with those countries that have met their 2% GOALS, followed by meetings with Denmark and Italy…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2019