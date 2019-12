Τραμπ: Επίθεση στον Τριντό και… αποχώρηση!

Δίπλα σε μια Άνγκελα Μέρκελ που μόνο… χαρούμενη δεν τη λες, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για τα σχόλια που έκανε ο Τριντό κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, χθες, στο παλάτι του Μπάκιγχαμ και δεν προσπάθησε καν να κρύψει τη δυσαρέσκεια του. Και επειδή τον κορόιδεψαν για τις συνεντεύξεις Τύπου, ανακοίνωσε ότι δεν θα δώσει άλλη και μόλις ολοκληρώσει το πρόγραμμά του, μην τον… είδατε!

Τραμπ και Μέρκελ συναντήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και πριν ξεκινήσουν οι συζητήσεις (παρουσία των αντιπροσωπειών τους) ο Αμερικανός πρόεδρος και η Γερμανία καγκελάριος απάντησαν σε ερωτήσεις. Μια από αυτές και το… θάψιμο που έφαγε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Τζάστιν Τριντό σε πηγαδάκι με τον Τζόνσον, τον Μακρόν και παρουσία της πριγκίπισσας Άννας και του Ολλανδού πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε.

Όταν λοιπόν ρωτήθηκε για τον Τριντό (δυστυχώς η απάντηση δεν ακούγεται καλά στο video) ο Τραμπ απάντησε με τη… μια: «είναι διπρόσωπος». Και μετά άρχισε να τα… χώνει στον Καναδό πρωθυπουργό, τον οποίο, πάντως, αποκάλεσε και «καλό τύπο»!

«Ειλικρινά, ο Τριντό είναι ένας ωραίος τύπος. Τον βρίσκω πολύ ωραίο τύπο. Αλλά ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι τον εγκάλεσα για το γεγονός πως δεν πληρώνει (σ.σ. ο Καναδάς στο ΝΑΤΟ) το 2% και φαντάζομαι ότι δεν είναι και πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Κάποιοι από εσάς, ήσασταν εκεί. Δεν πληρώνει το 2% και πρέπει να το πληρώνει, ο Καναδάς είναι, έχουν λεφτά. Οπότε τον εγκάλεσα γι’ αυτό και είμαι σίγουρος πως δεν του άρεσε, αλλά έτσι είναι. Κοιτάξτε, εκπροσωπώ τις ΗΠΑ. Θα έπρεπε να πληρώνει περισσότερα και το καταλαβαίνει. Οπότε, μπορώ να καταλάβω πως δεν είναι πολύ ευχαριστημένος αλλά έτσι είναι».

Από τα πυρά του, μάλιστα, για το 2% που πρέπει να πληρώνουν οι χώρες μέλη στο ΝΑΤΟ δεν ξέφυγε ούτε η Γερμανία. Παρουσία της Μέρκελ ο Τραμπ είπε ότι η Γερμανία «είναι λίγο κάτω από το όριο, αλλά θα το συζητήσουμε».

Στη συνέχεια, μάλλον χολωμένος απ’ όσα του έσουραν για τις μεγάλες, χρονικά, συνεντεύξεις Τύπου, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε σήμερα να μη δώσει… καμία! Και να φύγει απευθείας για την Ουάσινγκτον! «Θα έχουμε μια συνάντηση με τις χώρες που πληρώνουν το 2%, μετά τη Δανία και πιθανόν θα φύγουμε απευθείας για την Ουάσινγκτον. Νομίζω ότι δώσαμε πολλές συνεντεύξεις Τύπου, εκτός κι αν απαιτήσετε μια ακόμα οπότε θα την κάνω».

Δείτε όσα είπε ο Τραμπ (σ.σ. η ατάκα για τον Τριντό μετά το 5:14)

NEW: Trump criticizes @JustinTrudeau hours after a video surfaced that appeared to show him criticizing @realDonaldTrump with other world leaders. Calls him two-faced/criticized him on NATO spending. This as Germany’s Merkel is next to him. https://t.co/XMt6iuJjah

— Matthew Smith (@MattSmithKIRO7) December 4, 2019