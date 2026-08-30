Ναυάγιο στην Κύπρο: Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος του πλοίου στην Κερύνεια

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός τους.

Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της τουρκοκυπριακής Ακτοφυλακής, σωστικά και ιδιωτικά σκάφη καθώς και ασθενοφόρα, προκειμένου να παραλάβουν όσους χρειάζονται ιατρική φροντίδα, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και ελικόπτερα.

Πρόκειται για το επιβατηγό Express, ιδιοκτησίας της εταιρείας Filo Jet, το οποίο βρισκόταν περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά από το λιμάνι της Κερύνειας όταν ανετράπη.

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή (30.08.2026) ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας, όπου επιβατικό πλοίο με 279 επιβάτες αναποδογύρισε και βυθίστηκε. Στις πρώτες εικόνες από το σημείο στην Κύπρο διακρίνονται επιβάτες με σωσίβια πάνω στο αναποδογυρισμένο πλοίο.

Όπως ανακοίνωσε ο Τουρκοκύπριος «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ, στο πλαίσιο της κατεπείγουσας δικαστικής έρευνας για τα αίτια της τραγωδίας, συνελήφθησαν ο καπετάνιος και επτά μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με τουρκικά και κυπριακά μέσα ενημέρωσης, ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό των αγνοουμένων μετά την ανατροπή του επιβατικού πλοίου στην Κύπρο .

Σε οκτώ συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για το ναυάγιο στην Κερύνεια, στην Κύπρο , όπου οκτώ επιβάτες του πλοίου που ανετράπη, έχασαν τη ζωή τους και 17 παραμένουν αγνοούμενοι.

Τρομακτικά πλάνα μέσα από το πλοίο

Πλάνα μέσα από το πλοίο, που είδαν το φως της δημοσιότητα συγκλονίζουν. Τρομοκρατημένοι επιβάτες ψάχνουν τρόπο διαφυγής, πολλοί ουρλιάζουν από φόβο ενώ άλλοι φορούν όσο πιο γρήγορα μπορούν τα σωσίβια.

"Gemi batıyor! Çocuklar var!"



Girne açıklarında alabora olan gemide yolcuların son anları böyle görüntülendi. pic.twitter.com/VzmkMwxMUa — Kıbrıs Postası (@kibris_postasi) August 30, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των επιβατών βρίσκονταν τουρίστες, ενώ εκτιμάται ότι στο πλοίο επέβαιναν τόσο Τούρκοι υπήκοοι όσο και άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, μεταξύ των οποίων παιδιά και ηλικιωμένοι.

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Το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι τέσσερα σκάφη της ακτοφυλακής της Βόρειας Κύπρου και ένα επιβατηγό πλοίο αναπτύχθηκαν στην περιοχή, μαζί με πέντε σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής και δύο ελικόπτερα.

Ένα ελικόπτερο πετά κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης μετά την ανατροπή ενός πλοίου στα ανοικτά των ακτών της Βόρειας Κύπρου / Reuters TV μέσω REUTERS REFILE

Έξι πλοία του τουρκικού ναυτικού στάλθηκαν επίσης στην περιοχή, ανέφερε το υπουργείο. «Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης διεξάγονται σχολαστικά σε συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων μονάδων», πρόσθεσε.

Ο Erhan Arikli, υπουργός Μεταφορών της αυτοανακηρυγμένης Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ), δήλωσε στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT ότι «161 από τους 276 ανθρώπους που επέβαιναν στο οχηματαγωγό πλοίο έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο και 76 επέστρεψαν στις οικογένειές τους».

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Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο αναποδογύρισε και στη συνέχεια βυθίστηκε. Στην περιοχή είχε σημειωθεί κακοκαιρία από την προηγούμενη ημέρα, ωστόσο, σύμφωνα με τις εικόνες από το σημείο, δεν καταγράφονται αυτή την ώρα ιδιαίτερα μεγάλα κύματα.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, είπε ότι πέρασε μιάμιση ώρα στο νερό πριν διασωθεί από τις αρχές. Ανέφερε ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο πλοίο. «Όσοι μπορούσαν, βγήκαν έξω», είπε, προσθέτοντας ότι είδε τον καπετάνιο μεταξύ των πρώτων που εγκατέλειψαν το πλοίο «χωρίς να οργανώσουν τίποτα».

Ένας άλλος επιβάτης περιέγραψε τι συνέβη, λέγοντας: «Τους είπαμε να γυρίσουν πίσω, αλλά δεν το έκαναν. Ο καπετάνιος ήταν πεισματάρης». «Όταν κατεβήκαμε, το πλοίο άρχισε να χτυπάει δυνατά. Είπαμε στο μέλος του πληρώματος ότι “αυτή η καμπίνα παίρνει νερό» και εκείνος απάντησε ότι “εσύ δεν το έχεις συνηθίσει, εμείς το έχουμε συνηθίσει, όλα θα πάνε καλά”».

Mersin Silifke Taşucu'na geldiği ifade edilen gemi battı. Kıbrıs Girne açıklarında yolcu gemisi henüz bilinmeyen bir nedenle su alarak alabora oldu. Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu öğrenilirken, Sahil Güvenlik arama kurtarma ekipleri bölgeye müdahale ediyor. pic.twitter.com/Ns4uZ7usak — Mersin Haber (@mersinhaber) August 30, 2026

Και συμπλήρωσε: «Τότε το πλοίο άρχισε να μπάζει πολύ νερό. Τα καθίσματα άρχισαν να σπάνε. Ο καπετάνιος ήρθε, το κοίταξε, είπε ότι δεν ήταν τίποτα και συνέχισε. Τότε το μπροστινό τμήμα εξερράγη.

Τότε είπαν: “Φεύγουμε αμέσως”. Αυτοί έφυγαν τρέχοντας πρώτοι. Οι επιβάτες έμειναν μέσα. Κανείς δεν φορούσε σωσίβιο. Σε κανέναν δεν δόθηκε καμία πληροφορία. Αφού το πλοίο εξερράγη, είπαν: “Ας δραπετεύσουμε”».

«Όταν τα παράθυρα έσπασαν και οι άνθρωποι βυθίστηκαν κάτω από το νερό, οι περισσότεροι δεν μπόρεσαν να βγουν. Παιδιά και άλλοι παγιδεύτηκαν κάτω από τα καθίσματα και δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν.Τρέξαμε όλοι στην πίσω πόρτα ένας προς έναν. Όσοι μπορούσαν να βρουν σωσίβια το έκαναν, όσοι δεν μπορούσαν πήδηξαν χωρίς αυτά. Ο καπετάνιος επέμεινε να φύγει», τόνισε ο επιβάτης.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από το λιμάνι της Κερύνειας στη Βόρεια Κύπρο — που ονομάζεται Γκίρνε Κεπούβεϊα στα τουρκικά — με προορισμό το τουρκικό λιμάνι Τασουτζού.

Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται, ενώ οι Αρχές αναζητούν περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες του περιστατικού.