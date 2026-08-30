Νικολάς Μαδούρο: Φωτογραφίες του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας μέσα από τις φυλακές των ΗΠΑ – «Μικρό δώρο αγάπης και ελπίδας»

Φωτογραφίες που δείχνουν τον πρώην ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο δημοσιεύτηκαν την Κυριακή (30.08.2026) στους λογαριασμούς του στα social media κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος συνελήφθη και κρατείται σε φυλακές της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ.

Ο Νικολάς Μαδούρο, δημοσίευσε τις φωτογραφίες του για πρώτη φορά από τότε που μεταφέρθηκε στις φυλακές, μέρες μετά της συμφωνία Βενεζουέλας και ΗΠΑ για τον έλεγχο μέρους των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας του. Στις δύο φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, ο πρώην ηγέτης της Βενεζουέλας φοράει γκρι φόρμα και σχηματίζει με τα δάχτυλά του το σήμα της νίκης.

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Φαίνεται ότι έχει αδυνατίσει πολύ από τότε που αιχμαλωτίστηκε. Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα χρονολογούνται από τις 25 Ιουνίου, βάσει της χρονικής σήμανσης της κάμερας, μια ημέρα μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό που άφησε πίσω του περισσότερους από 6.500 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους στη Βενεζουέλα.

«Στέλνω αυτές τις φωτογραφίες ως ένα μικρό δώρο σε όλους εγγονούς και τις εγγονές μου, στα αγόρια και τα κορίτσια, και σε όλους τους ευγενείς ανθρώπους που μας αγαπούν», έγραψε στην υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο ίδιος, περιέγραψε την ανάρτηση με τις φωτογραφίες ως ένα «μικρό δώρο αγάπης και ελπίδας» για τα εγγόνια του, όλα τα παιδιά και τους υποστηρικτές του, και κατέληξε με μια βιβλική αναφορά: «Θα παραμείνουμε δυνατοί, γαλήνιοι και σίγουροι: ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός θα προνοήσει. Η Βενεζουέλα θα αναγεννηθεί».

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Pequeño regalo de amor y esperanza



Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

«Θέλω να ξέρετε ότι παραμένουμε δυνατοί, με τις καρδιές μας γεμάτες από την αγάπη σας, μια αγάπη που μας φτάνει μέσα από την προσευχή, τη συνεχή δράση, την αλληλεγγύη και την γνήσια υποστήριξη», αναφέρει το μήνυμα.

Στη φυλακή, ο Μαδούρο δεν έχει πρόσβαση στις εφημερίδες ούτε στο Διαδίκτυο, αλλά του επιτρέπεται να μιλά στο τηλέφωνο με την οικογένειά του και τους δικηγόρους του για περίπου 300 λεπτά τον μήνα, με μέγιστη διάρκεια 15 λεπτά ανά κλήση, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στον Μαδούρο. Ίσως για αυτό δημοσιεύει τακτικά στο Διαδίκτυο.

Ο γιος του, ο Νικολάς Μαδούρο Γκουέρα, γνωστός και ως «Νικολασίτο», δηλώνει ότι ο πατέρας του είναι καλά στην υγεία του και αφιερώνει τον χρόνο του στη μελέτη της Βίβλου.

Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición. pic.twitter.com/8YstzkBakf — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, κρατούνται χωρίς εγγύηση στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν. Ένας Αμερικανός δικαστής προγραμμάτισε πρόσφατα τη δίκη τους να ξεκινήσει την 1η Ιουνίου 2027.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο μετά από στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας κατά την οποία συνελήφθησαν.

Ο 63χρονος Μαδούρο και η 69χρονη Φλόρες αντιμετωπίζουν σοβαρές ομοσπονδιακές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων ναρκοτρομοκρατίας και διακίνησης ναρκωτικών. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι συνεργάστηκαν με καρτέλ για να μεταφέρουν χιλιάδες τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι δύο δήλωσαν αθώοι.

Το μήνυμα αυτό δημοσιοποιείται δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση από τη διάδοχό του, την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, μιας «ιστορικής» πετρελαϊκής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θα εκμεταλλευτούν κοιτάσματα στη Βενεζουέλα.

Η Ροδρίγκες, που κυβερνά υπό την ισχυρή πίεση της Ουάσινγκτον, δήλωσε χτες Σάββατο ότι «επέλεξε την οδό της διπλωματίας», ελπίζοντας ότι η Βενεζουέλα θα γίνει μια «ενεργειακή δύναμη».