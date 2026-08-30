Λίμνη Οντάριο «τώρα και για πάντα»: Η πινακίδα – απάντηση του Καναδά στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ και οι χάρτες της Google

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να υπέγραψε διάταγμα για την αλλαγή του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμέρικα», ωστόσο ο Καναδάς, που από την αρχή διαφωνεί με την ιδέα, υψώνει ολόκληρη πινακίδα στη λίμνη για να υπενθυμίσει ποια είναι η πραγματική ονομασία της.

«Λίμνη Οντάριο, τώρα και για πάντα» γράφει η νέα πινακίδα για τη λίμνη του Καναδά, ξεκαθαρίζοντας ότι όποια άλλα σενάρια, στον Καναδά τουλάχιστον, δε θα έχουν καμία εφαρμογή. Η νέα αυτή πινακίδα, αποκαλύφθηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό του Οντάριο, Νταγκ Φορντ στην Προστατευόμενη Περιοχή Fifty Point, λίγες ημέρες μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

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REUTERS / Carlos Osorio

REUTERS / Carlos Osorio

Ο… πόλεμος του χάρτη

Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος χαιρέτισε την Κυριακή (30/8/26) τη μετονομασία από το Google Maps της λίμνης Οντάριο σε “λίμνη της Αμερικής” για τους Αμερικανούς χρήστες αυτού του μηχανισμού αναζήτησης.

“Είναι επίσημο! Είναι λίμνη της Αμερικής στο Google Maps!”, δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσουνγκ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ σήμερα το πρωί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος που έχει εμπλακεί σε εμπορική διαμάχη με τον Καναδά, υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα για να αλλάξει “αμέσως” το όνομα της “λίμνης Οντάριο”, η οποία βρίσκεται στα σύνορα, σε “λίμνη της Αμερικής”.

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Η απόφαση, η οποία δεν οδηγεί σε καμία διεθνή αναγνώριση της νέας ονομασίας, αμφισβητήθηκε έντονα από τις καναδικές αρχές.

“Είναι εντελώς παράλογο”, αποδοκίμασε ο Νταγκ Φορντ, πρωθυπουργός της καναδικής επαρχίας του Οντάριο, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC News. “Κανείς δεν πρόκειται να την αποκαλεί η ‘λίμνη της Αμερικής'”.

Σε ανάρτηση ιστολογίου, η Google εξηγεί ότι άλλαξε το όνομα για τους χρήστες που έχουν τη βάση τους στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ακολουθήσει τις επίσημες κυβερνητικές πηγές, συγκεκριμένα με το Σύστημα Πληροφοριών Γεωγραφικών Ονομάτων (GNIS) στις ΗΠΑ.

Οι χρήστες της εφαρμογής στον Καναδά θα συνεχίσουν να βλέπουν την ονομασία “λίμνη Οντάριο”, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος θα βλέπει να παρατίθενται και οι δύο ονομασίες για να αναφερθεί σε αυτή την τεράστια υδάτινη μάζα, μία από τις Μεγάλες Λίμνες που ορίζουν τα σύνορα.

Google / Handout via REUTERS

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ, τραβώντας στα άκρα την κόντρα με τον Καναδά, υπέγραψε το σχετικό διάταγμαα για την ονομασία της Λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική».

«Αλλάζουμε την ονομασία της Λίμνης Οντάριο με άμεση ισχύ σε Λίμνη Αμερική. Η αλλαγή θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα, καθώς υπογράφω το διάταγμα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Από εδώ και στο εξής θα είναι γνωστή ως Λίμνη Αμερική. Το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν με την ενέργεια αυτή στέλνει μήνυμα στον Καναδά ο Τραμπ απάντησε αρνητικά. «Υπερασπιζόμαστε τον Καναδά δωρεάν. Δεν παίρνουμε τίποτα. Δεν μας πληρώνουν για να τον υπερασπιζόμαστε», αλλά εμείς το κάνουμε, ανέφερε.

Trump signs an executive order “changing” the name of Lake Ontario to Lake America. pic.twitter.com/aHq6JKuw5L — Clash Report (@clashreport) August 27, 2026

Η λίμνη Οντάριο είναι μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βορείου Αμερικής, ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον Καναδά.