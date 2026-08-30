Ντίμης Μαυρόπουλος: Η δραματική στιγμή που ανασύρεται νεκρός ο Κύπριος επιχειρηματίας μετά τη θαλασσοταραχή

Τη στιγμή που ο διασώστης εντοπίζει μέσα στο νερό το σώμα του άτυχου επιχειρηματία στην Κύπρο, έχει καταγραφεί στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής από το Star.

Το σκάφος του διαλύθηκε στα βράχια, στο Κάβο Γκρέκο, στην Κύπρο, αλλά η κόρη του και η σύντροφός του κατάφεραν να σωθούν. Στις εικόνες, φαίνεται ο επιχειρηματίας να ανασύρεται με ιμάντα, χωρίς τις αισθήσεις του, από αεροσκάφος που πετάει ακριβώς από πάνω.

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Υπενθυμίζεται ότι όχι ένα αλλά τρία σκάφη βρέθηκαν αντιμέτωπα με δύσκολες συνθήκες λόγω την ισχυρών ανέμων, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Κάβο Γκρέκο και τον Κόννο, στην Κύπρο.

Δύο από τα σκάφη παρασύρθηκαν και προσέκρουσαν στα βράχια, με αποτέλεσμα να πάθουν σοβαρές ζημιές. Ένα από αυτά ήταν το σκάφος στο οποίο επέβαινε ο 76χρονοςΣύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δύο από τα σκάφη παρασύρθηκαν και προσέκρουσαν στα βράχια, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές. Ένα από αυτά ήταν το σκάφος στο οποίο επέβαινε ο 76χρονος Ντίμης Μαυρόπουλος μαζί με την κόρη του και τη σύντροφό του.

Ο άτυχος επιχειρηματίας άφησε την τελευταία πνοή του ενώ η 57χρονη σύντροφός του συνεχίζει να νοσηλεύεται με κατάγματα στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Η 30χρονη κόρη του έλαβε εξιτήριο…

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«Το πλοίο έσπασε από ένα τεράστιο κύμα»

«Είδα έναν άνθρωπο να ζητάει βοήθεια, μέσα στο μεγάλο πλοίο. Φώναξε SOS την πρώτη φορά και μετά κουνούσε τα χέρια του. Πιάσαμε το σχοινί που υπάρχει εδώ σε μια λέμβο σε περίπτωση που χρειάζεται κάποιος βοήθεια. Κατεβήκαμε κάτω.

Το πρώτο πλοίο ήταν άθικτο, δεν χτύπησε πάνω στους βράχους. Έσπασε αργότερα από ένα τεράστιο κύμα», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

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Λίγα δευτερόλεπτα πριν, ο Ντίμης Μαυρόπουλος είχε προλάβει να σώσει τη ζωή της κόρης και της συντρόφου του. Όχι όμως και τη δική του…