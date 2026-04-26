«Ναυάγησαν» ξανά οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν: «Θα απαντήσουμε αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός στα λιμάνια μας», απειλεί η Τεχεράνη

«Ναρκοπέδιο» οι σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν με τον πόλεμο να μπαίνει σιγά σιγά στον 2ο μήνα του. Ενώ υπήρχαν ελπίδες για νέο γύρο διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν, η αμερικανική αντιπροσωπεία δεν έφτασε καν στο Ισλαμαμπάντ ενώ η ιρανική πλευρά, ολοκλήρωσε την επίσκεψή της και επέστρεψε στην Τεχεράνη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ακύρωσε το Σάββατο το ταξίδι των απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, «κόβοντας» τη διπλωματική προσέγγιση για τον τερματισμό του πολέμου με την Τεχεράνη. Αν και υπάρχει εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, στοχεύοντας στη Χεζμπολάχ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Πακιστάν είχε φιλοξενήσει πριν από 2 εβδομάδες τον πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων, αν και δεν έφεραν αποτέλεσμα. Χθες ωστόσο, και ενώ στο Ισλαμαμπάντ είχε φτάσει ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του διότι δεν ήθελε να τους αναγκάσει να περάσουν «15-16 ώρες» σε αεροσκάφος για συνομιλίες που θα μπορούσαν να γίνουν κάλλιστα τηλεφωνικά, κατ’ αυτόν.

Όταν το Axios τον ρώτησε αν η ακύρωση σημαίνει πως θα ξαναρχίσει άμεσα ο πόλεμος, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «όχι. Δεν σημαίνει αυτό. Δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμη αυτό», προσθέτοντας πάντως «εμείς κρατάμε όλα τα χαρτιά».

Εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως η ηγεσία του Ιράν είχε διχασμένη, κάτι που δημιουργεί προβλήματα στην Τεχεράνη σχετικά με τις διαπραγματεύσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κανένας δεν ξέρει ποιος κρατάει το τιμόνι, ούτε καν αυτοί», ανέφερε για ακόμη μία φορά.

«Αν θέλουν να συζητήσουμε, αρκεί να μου τηλεφωνήσουν».

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με τους καταιγιστικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, κι έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία, κυρίως εξαιτίας του αποκλεισμού από το Ιράν των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

«Ακύρωσα το ταξίδι σε λιγότερο από 10 λεπτά»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για συνάντηση με τους Ιρανούς που προβλεπόταν να γίνει «την Τρίτη» στο Ισλαμαμπάντ.

Αναφερόμενος στην ακύρωση του ταξιδιού των απεσταλμένων του, είπε πως αφού πήρε την απόφαση αυτή, μέσα σε «λιγότερα από δέκα λεπτά», οι Ιρανοί υπέβαλαν νέο κείμενο προς διαπραγμάτευση, «πολύ καλύτερο».

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, που είχε αναχωρήσει για το Ομάν, θα επιστρέψει σήμερα στο Ισλαμαμπάντ, μετέδωσε ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Χθες, τόνιζε πως δεν γνωρίζει αν οι ΗΠΑ είναι «αληθινά σοβαρές» ως προς τη διπλωματία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ.

Στο Ισλαμαμπάντ, συναντήθηκε με τον πανίσχυρο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων Ασίμ Μουνίρ και με τον πρωθυπουργό Σαμπάζ Σαρίφ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου του, εξέθεσε στους συνομιλητές του «τις θέσεις του Ιράν» όσον αφορά «το πλαίσιο για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου».

Κατόπιν αναμενόταν να ταξιδέψει στη Μόσχα.

Το Πακιστάν παραμένει από την πλευρά του «δεσμευμένο να υπηρετήσει ως τίμιος και ειλικρινής μεσολαβητής» ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ, σημείωσε ο Σαρίφ συνοψίζοντας νέα, «θερμή και εποικοδομητική» συνδιάλεξή του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν μέσω X.

Had a warm and constructive telephone exchange this evening with my brother, President Masoud Pezeshkian, on the evolving regional situation.



I appreciated Iran’s continued engagement, including the high-level delegation to Islamabad led by Foreign Minister Abbas Araghchi, whom… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 25, 2026

Ιράν: Θα απαντήσουμε αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των λιμανιών

Η κίνηση των πλοίων συνεχίζει να παραλύει τα Στενά του Ορμούζ από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) για διεθνή κατανάλωση, καθώς η θαλάσσια οδός παραμένει υπό διπλό, ιρανικό και αμερικανικό αποκλεισμό.

Οι Φρουροί της Επανάστασης διεμήνυσαν χθες πως ο έλεγχος των Στενών αποτελεί μέρος της «στρατηγικής» της Τεχεράνης στη σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Η διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων απείλησε ξανά από την πλευρά της τις ΗΠΑ πως θα υπάρξει στρατιωτική ανταπόδοση αν συνεχιστεί ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων, καταγγέλλοντας πράξεις «πειρατείας» στη θάλασσα.

Στο μεταξύ, το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης άνοιξε εκ νέου χθες Σάββατο, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, με τις πρώτες αναχωρήσεις να έχουν προορισμούς τη Μεδίνα, τη Μούσκατ και την Κωνσταντινούπολη.

Παράλληλα, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν κάλεσε τον πληθυσμό να κάνει εξοικονόμηση ηλεκτρισμού, προειδοποιώντας πως—παρότι δεν διαπιστώνονται ελλείψεις επί του παρόντος—οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιδιώκουν να σπείρουν «δυσαρέσκεια» στους συμπολίτες του.

«Δεν χρειαζόμαστε να θυσιάζεται κόσμος αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωση. Αντί για δέκα φώτα, αρκούν δυο σε ένα σπίτι. Είναι τόσο κακό αυτό;», είπε.

Τουλάχιστον έξι άμαχοι νεκροί στον Λίβανο

Όσο για το άλλο κύριο θέατρο εχθροπραξιών, τον Λίβανο, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε χθες στον στρατό του διαταγή να πλήξει «δυνατά» τη Χεζμπολάχ, σιιτικό κίνημα προσκείμενο στο Ιράν, έπειτα από αυτή που η κυβέρνησή του χαρακτήρισε σειρά παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός.

Η ανακωχή ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ, που ανακοινώθηκε πως παρατάθηκε για τρεις εβδομάδες το βράδυ της Πέμπτης από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, έπειτα από συνομιλίες μεταξύ των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου στον Λευκό Οίκο, συνεχίζει να τελεί υπό ολοένα πιο σκληρή δοκιμασία.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε χθες βράδυ 6 θανάτους αμάχων σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «εξάλειψε πάνω από 15 τρομοκράτες στον νότιο Λίβανο», κι επανέλαβε την προειδοποίησή του στους κατοίκους να μην επιστρέψουν σε δεκάδες κοινότητες.

Οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.500 ανθρώπους αφού το σιιτικό κίνημα ξανάρχισε τις εχθροπραξίες με τον ισραηλινό στρατό, τη 2η Μαρτίου, σύμφωνα με αριθμούς του λιβανικού υπουργείου Υγείας.

Τραμπ: «Οι πυροβολισμοί δεν θα με αποτρέψουν από τον πόλεμο με το Ιράν»

Λίγες ώρες μετά τους πυροβολισμούς στο Χίλτον, κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, λέγοντας πως το συγκεκριμένο περιστατικό δεν θα τον αποτρέψουν από τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

«Αυτό δεν θα με αποτρέψει να κερδίσω τον πόλεμο στο Ιράν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους μερικές ώρες μετά τους πυροβολισμούς στη δεξίωση της Ένωσης των ανταποκριτών που είναι διαπιστευμένοι στο Λευκό Οίκο, από την οποία απομακρύνθηκε εσπευσμένα.

«Δεν ξέρω αν είχε κάποια σχέση με αυτό, αληθινά δεν το πιστεύω, στη βάση αυτών που γνωρίζουμε», πρόσθεσε.

Μερικά λεπτά νωρίτερα είχε απαντήσει «ποτέ δεν ξέρει κανείς», όταν τον ρώτησαν αν πιστεύει ότι οι πυροβολισμοί συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν, τον οποίο άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου μαζί με το Ισραήλ.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι ερευνητές αναζητούν τα κίνητρα του δράστη των πυροβολισμών, ο οποίος συνελήφθη και τον οποίο χαρακτήρισε «μοναχικό λύκο».

