Νέα αποχώρηση από την κυβέρνηση Τραμπ! Παραιτήθηκε ο Κέβιν ΜακΑλίναν

Το όνομα του ΜακΑλίναν προστέθηκε έτσι στον πολύ μακρύ κατάλογο των στελεχών της κυβέρνησης του Τραμπ που είτε παραιτήθηκαν είτε αποπέμφθηκαν.

«Ο Κέβιν τώρα, έπειτα από τόσα χρόνια στην κυβέρνηση, θέλει να περνάει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του και θα πάει στον ιδιωτικό τομέα. Θα ανακοινώσω τον νέο υπηρεσιακό υπουργό την επόμενη εβδομάδα. [Υπάρχουν] πολλοί θαυμάσιοι υποψήφιοι!», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

Kevin McAleenan has done an outstanding job as Acting Secretary of Homeland Security. We have worked well together with Border Crossings being way down. Kevin now, after many years in Government, wants to spend more time with his family and go to the private sector….

