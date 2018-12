Νέα “επίθεση” Τραμπ κατά του Μάτις – “Δεν θεωρεί πρόβλημα το να μας εκμεταλλεύονται οι σύμμαχοι”

«Σε ορισμένους γερουσιαστές που πιστεύουν ότι δεν μου αρέσει ούτε εκτιμώ να είμαι σύμμαχος με άλλες χώρες, έχουν άδικο, ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΠΟΛΥ» έγραψε σε ένα μήνυμα στο Twitter ο Τραμπ.

«Αυτό που δεν μου αρέσει, αντιθέτως, είναι όταν ορισμένες από τις αυτές τις ίδιες χώρες εκμεταλλεύονται τη φιλία τους με τις ΗΠΑ, είτε για τη Στρατιωτική Προστασία είτε για το Εμπόριο» συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

To those few Senators who think I don’t like or appreciate being allied with other countries, they are wrong, I DO. What I don’t like, however, is when many of these same countries take advantage of their friendship with the United States, both in Military Protection and Trade…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 Δεκεμβρίου 2018