Κόσμος

Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: 40χρονος μαχαίρωσε τη σύντροφό του και αυτοκτόνησε

Ο άνδρας κατακρεούργησε τη σύντροφό του και μετά έδωσε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από την ταράτσα
περιπολικά
Περιπολικά στην Ιταλία / AP

Μία ακόμη αποτρόπαιη δολοφονία συνέβη στην Ιταλία με θύμα για ακόμη μία φορά γυναίκα, με τον σύντροφό της να της αφαιρεί τη ζωή μαχαιρώνοντάς τη μέχρι θανάτου.

Η νέα γυναικοκτονία συνέβη στην Ιταλία με τον 40χρονο σύντροφό της να δολοφονεί την συνομήλική του Άνα Ταλιαφέρι, το βράδυ της Κυριακής 21.12.2025.

Ο Ντιέγκο Ντι Ντομένικο όπως είναι το όνομα του δράστη, μαχαίρωσε θανάσιμα τη γυναίκα, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια γνωστού ζαχαροπλαστείου στην κωμόπολη Κάβα Ντέι Τιρένι, της Κάτω Ιταλίας.

 

Στη συνέχεια, ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού στο οποίου συζούσε με το θύμα και έβαλε τέλος στην ζωή του, πέφτοντας στο κενό.

Η μητέρα της 40χρονης, προσπάθησε να προστατέψει την κόρη της και μαχαιρώθηκε από τον δράστη. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Πρόσφατα ο δήμαρχος της Κάβα Ντέι Τιρένι είχε βραβεύσει την άτυχη γυναίκα, μαζί με τα αδέλφια της, για τα πενήντα χρόνια επιτυχημένης εμπορικής δραστηριότητας.

Ο δήμος ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής 21.12.2025, ότι σε ένδειξη πένθους, ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις που θα οργανώνονταν για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Κόσμος
