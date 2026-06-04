Ντόναλντ Τραμπ: Νέα επίθεση στην Κέιτλαν Κόλινς του CNN – «Έχει μίσος στα μάτια της, δεν βλέπω ποτέ χαμόγελο»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε ξανά στη δημοσιογράφο του CNN Κέιτλαν Κόλινς, αυτή τη φορά ισχυριζόμενος ότι είχε «μίσος στα μάτια της» σε συνέντευξη Τύπου του Λευκού Οίκου, αφού υπέγραψε ένα νέο εκτελεστικό διάταγμα την Τετάρτη (03.06.2026).

Αφού ρωτήθηκε για την απόφασή του να καταργήσει το ταμείο κατά των όπλων, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για τους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν και Μπαράκ Ομπάμα, οι οποίοι ισχυρίστηκε ότι «κατέστρεψαν» τις ζωές όσων υποβλήθηκαν σε ομοσπονδιακές έρευνες ή καταδίκες λόγω της φερόμενης πίστης τους στον Τραμπ, πριν στραφεί στο CNN.

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Αφού χαρακτήρισε την επιδρομή του FBI το 2022 στο σπίτι του στο Μαρ-α-Λάγκο «ψεύτικη», ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνησή του έχει «όλες τις πληροφορίες». «Ξέρετε, το καλό πλεονέκτημα του να καθόμαστε εδώ είναι ότι μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες που εσείς δεν θα λαμβάνατε», είπε ο Τραμπ. «Αλλά είπα ότι αυτά που έχουμε και αυτά που θα δείξουμε τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, δεν πρόκειται καν να τα πιστέψετε. Μερικοί από εσάς θα τα πιστέψετε. Όπως το CNN θα τα πιστέψει επειδή ήξερε τι συνέβαινε. Είναι απίστευτα διεφθαρμένοι».

Ο πρόεδρος στη συνέχεια στοχοποίησε συγκεκριμένα την 34χρονη Κέιτλαν Κόλινς, η οποία βρισκόταν στην αίθουσα.

«Το CNN είναι ένας πολύ διεφθαρμένος οργανισμός, με μια διεφθαρμένη δημοσιογράφο που στέκεται εκεί, δεν χαμογελάει ποτέ», είπε ο Τραμπ, δείχνοντας προς τον κύριο ανταποκριτή του CNN στον Λευκό Οίκο. «Ποτέ… δεν είναι μια νεαρή όμορφη γυναίκα [που] δεν χαμογελάει ποτέ. Δεν βλέπω ποτέ χαμόγελο από το πρόσωπό της. Τη βλέπω να στέκεται εκεί με μίσος στα μάτια της».

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Ο πρόεδρος ισχυρίστηκε στη συνέχεια ότι η Κόλινς είχε «μίσος» επειδή «έχουμε σύνορα, επειδή έχουμε ισχυρό στρατό, επειδή μειώνουμε τους φόρους μας, επειδή κάνουμε πράγματα που όλοι ήθελαν».

President Donald Trump Rips Kaitlan Collins During Heated Oval Office Exchange



Fox News pic.twitter.com/FVkE7cDbVL — TMZ (@TMZ) June 4, 2026

Σε άλλο σημείο της ενημέρωσης Τύπου, ο Κόλινς πίεσε τον Τραμπ για το μέλλον του ταμείου κατά των όπλων, ρωτώντας αν είναι «νεκρό» ή απλώς «σε αναμονή».

Το ταμείο των 1,776 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα χρησιμοποιηθεί για να «αποζημιώσει τους συμμάχους του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που ισχυρίζονται ότι στοχοποιήθηκαν άδικα από την προηγούμενη κυβέρνηση», ανέφερε προηγουμένως το CNN. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε αργότερα ότι θα μπορούσε να συμπεριλάβει τους διαδηλωτές του Καπιτωλίου στις 6 Ιανουαρίου.

«Θα έπρεπε να ρωτήσω τους δικηγόρους, δεν ξέρω…», είπε ο Τραμπ στον Κόλινς για το ταμείο κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης της Τετάρτης. «Νόμιζα ότι αυτό ήταν το σπουδαιότερο πράγμα, επειδή άνθρωποι σαν εσάς έχουν κακοποιήσει τόσο άσχημα τον λαό μας, οι ψεύτικες ειδήσεις όπως το CNN, όπως οι New York Times, και όπως άλλοι έχουν κακοποιήσει τον λαό μας…»

Όταν κάποιος προσπάθησε να παρέμβει, ο Τραμπ είπε: «Περίμενε ένα λεπτό, ησύχασε», πριν πει στην Κόλινς: «Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου. Ήταν συντηρητική από την Αλαμπάμα, μπορείς να το πιστέψεις;»

Ο Κόλινς εργαζόταν προηγουμένως για το συντηρητικό μέσο ενημέρωσης του Τάκερ Κάρλσον, το The Daily Caller.

Ο δημοσιογράφος του CNN απάντησε αστειευόμενος: «Είμαι ακόμα από την Αλαμπάμα».

Τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ είχε επικρίνει προηγουμένως τον Κόλινς επειδή «δεν χαμογελούσε αρκετά».

Στο Οβάλ Γραφείο στις 3 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ επέδειξε ένα νέο κόκκινο-άσπρο καπέλο του μπέιζμπολ που έγραφε «Η Αμερική επέστρεψε», με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον, δίπλα του.

«Κοιτάξτε, το CNN είναι ενθουσιασμένο», είπε ο Τραμπ, πριν προσθέσει: «Δεν χαμογελάει ποτέ. Κάποια μέρα θα τη δω να χαμογελάει».