Νέα βίντεο με τον Σινουάρ και προβληματισμός από το χτύπημα με στόχο τον Νετανιάχου: «Τίποτα δε θα μας σταματήσει»

Προβληματισμό για τα κενά ασφαλείας έχει προκαλέσει το χτύπημα της Χεζμπολάχ με στόχο το σπίτι του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια, με τον ίδιο να δηλώνει πάντως, ότι θα συνεχίσει αυτό το «δίκαιο πόλεμο». Την ίδια ώρα έβλεπαν το φως της δημοσιότητας νέα βίντεο από την εξόντωση του Γιαχία Σινουάρ αλλά και από τη διαφυγή του σε τούνελ την 7η Οκτωβρίου.

Μετά τα τρία drones της Χεζμπολάχ που είχαν στόχο την εξοχική κατοικία του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο ίδιος έσπευσε να κάνει γνωστό ότι «τίποτε δεν θα μας σταματήσει, θα συνεχίσουμε μέχρι τη νίκη». Μήνυμα, που έστειλε περπατώντας, στον κήπο του σπιτιού του…

Σε δήλωσή του λίγο αργότερα, χαρακτήρισε σοβαρό λάθος την απόπειρα δολοφονίας του, προειδοποιώντας πως το Ισραήλ θα συνεχίσει, τον δίκαιο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «πόλεμο ενάντια στους εχθρούς μας για να διασφαλίσουμε το μέλλον μας».

ראש הממשלה נתניהו מגיב לאחר הניסיון לפגוע בביתו שבקיסריה:״שום דבר לא ירתיע אותנו״ pic.twitter.com/aOahYI7eRx October 19, 2024

«Οι πράκτορες του Ιράν που προσπάθησαν να δολοφονήσουν εμένα και τη σύζυγό μου σήμερα έκαναν ένα μεγάλο λάθος», ανέφερε συγκεκριμένα για να συμπληρώσει: «Αυτό δεν θα αποθαρρύνει εμένα ή το κράτος του Ισραήλ από το να συνεχίσουμε τον δίκαιο πόλεμο εναντίον των εχθρών μας για να διασφαλίσουμε το μέλλον μας».

Σε μία φωτογραφία αποτυπώθηκε το πλήγμα κοντά στην κατοικία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια. Οι ζημιές στο σπίτι του Ισραηλινού πρωθυπουργού είναι ορατές όμως τη στιγμή εκείνη απουσίαζε από την οικία του μαζί με την οικογένειά του.

🚨 Breaking: Iran’s 🇮🇷 official IRGC Quds Forces Telegram channel published this photo, showing a direct hit at @netanyahu‘s 🇮🇱 residence 👇



They are taking pride in their assassination attempt… Does Khamenei’s residence have similar bulletproof windows? We will learn soon 🎯 pic.twitter.com/DA3HzbpB6P — Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 19, 2024

Αργά το βράδυ του Σαββάτου (19/10/24), το Ιράν δήλωσε πως το κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που υποστηρίζεται οικονομικά και στρατιωτικά από την Τεχεράνη, βρίσκεται πίσω από την επίθεση με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα που έθεσε στο στόχαστρο στο Ισραήλ την ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια.

«Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε από τη λιβανική Χεζμπολάχ», ανέφερε σε μια σύντομη ανακοίνωση η ιρανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ.

Και ενώ πολεμικά αεροσκάφη του Ισραήλ πέταγαν στη Γάζα φυλλάδια που είχαν πάνω τη φωτογραφία της σορού του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ… Νέα βίντεο με εκείνον, έβλεπαν το φως της δημοσιότητας.

IDF dropping leaflets in Khan Yunis, Gaza:



“Yahya Sinwar has ruined your lives. He hid in a dark tunnel and was eliminated when he attempted to flee in panic. Lay down your weapons, return the hostages, and live in peace.” pic.twitter.com/BPkYDfiXNK — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) October 19, 2024

Οι τελευταίες στιγμές του Σινουάρ και η διαφυγή σε τούνελ

Το πρώτο βίντεο με τον Γιαχία Σινουάρ που είδε το φως της δημοσιότητας το Σάββατο (19/10/24) τραβήχτηκε τη νύχτα της μεγάλης σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και σε αυτό, φαίνεται ο ίδιος να διαφεύγει σε τούνελ με την οικογένειά του…

Το βίντεο δημοσιοποίησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF).

Newly released Footage from October 6th, the Night before Hamas’ Surprise Attack and Massacre against Southern Israel, shows Yahya Sinwar and Members of his Family make several Trips between the Surface carrying a TV, Food, Water, and other Supplies. They knew what Israel’s… pic.twitter.com/kLqAlNa89H — OSINTdefender (@sentdefender) October 19, 2024

«Ακόμη και την παραμονή πριν από τη βάναυση σφαγή, ο Σινουάρ (ηγέτης της Χαμάς) ήταν απασχολημένος με την επιβίωσή του και την επιβίωση της οικογένειάς του», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι σε συνέντευξη Τύπου.

Ο IDF δημοσιοποίησε επίσης ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή που ο Σινουάρ σκοτώθηκε.

The IDF also releases a video showing the moment Sinwar was killed in the Tel Sultan neighborhood in southern Gaza’s Rafah. pic.twitter.com/ZJQhxd8Hsm — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 19, 2024

Ο αρχηγός της Χαμάς έχασε τη ζωή του από σφαίρα που τον τραυμάτισε στο κεφάλι, όπως μετέδωσαν οι New York Times, επικαλούμενοι τον ιατροδικαστή που ήταν επικεφαλής της νεκροψίας στο Ισραήλ.

Ο Σινουάρ εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος σε τυχαία επιχείρηση του Ισραήλ την Τετάρτη στην περιοχή Τελ αλ-Σουλτάν της Ράφα από drone μέσα σε κατεστραμμένο κτίριο.

Η απόπειρα κατά Νετανιάχου και “το πραγματικό πρόσωπο του Ιράν”

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς επέπληξε «τους συμμάχους του Ιράν που προσπάθησαν να δολοφονήσουν» τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στην ιδιωτική κατοικία του στο κεντρικό Ισραήλ, μια επίθεση που δείχνει με αυτό τον τρόπο «το πραγματικό πρόσωπο του Ιράν».

«Οι σύμμαχοι του Ιράν που προσπάθησαν να δολοφονήσουν τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και την οικογένειά του σήμερα έδειξαν γι΄άλλη μια φορά το πραγματικό πρόσωπο του Ιράν και τον άξονα του κακού που διευθύνει», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Κατς.