Γιαχία Σινουάρ: Βίντεο τον δείχνει να καταφεύγει σε τούνελ πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Βίντεο που δείχνουν τον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ να καταφεύγει σε τούνελ μαζί με την οικογένειά του, τη μοιραία νύχτα πριν από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου φέρνουν σήμερα, Σάββατο (19.10.2024) στο φως της δημοσιότητας οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF).

«Ακόμη και την παραμονή πριν από τη βάναυση σφαγή, ο Σινουάρ (ηγέτης της Χαμάς) ήταν απασχολημένος με την επιβίωσή του και την επιβίωση της οικογένειάς του», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι σε συνέντευξη Τύπου.

«Λίγες ώρες πριν από τη σφαγή, ο Σινουάρ και η οικογένειά του δραπέτευσαν μόνοι τους στο τούνελ… εξοπλίστηκαν με φαγητό, νερό, μαξιλάρια, τηλεόραση και άλλες προμήθειες για μία μακρά διαμονή», συμπλήρωσε.

«Ώρες πριν από τη σφαγή, ο Σινουάρ νοιαζόταν μόνο για τον εαυτό του και την οικογένειά του, ενώ έστελνε τρομοκράτες για τη βάναυση επίθεση», πρόσθεσε ο Χαγκάρι.

