Νέα Υόρκη: 68χρονος τραβούσε τα σκυλιά του από το αυτοκίνητο του και τα έσερνε στον δρόμο για χιλιόμετρα

Ακόμα ένα αδιανόητο περιστατικό κακοποίησης ζώων συνέβη στην Νέα Υόρκη την περασμένη Κυριακή (4/1/2026) όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε από περαστικούς να έχει δέσει τους δύο σκύλους του στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του και να τους σέρνει σε δρόμο της περιοχής του Λονγκ Άιλαντ.

Ευτυχώς οι άνθρωποι που είδαν το περιστατικό με τα άτυχα σκυλάκια στην Νέα Υόρκη, κάλεσαν άμεσα την αστυνομία και ο 68χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα βίντεο κατέγραψε τα δύο σκυλιά, έναν Γερμανικό Ποιμενικό και ένα πίτμπουλ, δεμένα με τα λουριά τους στο πίσω μέρος ενός κόκκινου αυτοκινήτου.

Στο βίντεο ακούγεται ένας περαστικός να φωνάζει: «Τι κάνουν αυτοί οι μ@@@@@ες σε αυτό το σκυλί, ρε φίλε; Τον σέρνουν από το πίσω μέρος του γ@@@@ου αυτοκινήτου, φίλε», όπως μεταδίδει το μέσο ενημέρωσης PIX 11.

Ο οδηγός φέρεται να έβαλε τους σκύλους μέσα στο αυτοκίνητο και να τράπηκε σε φυγή, σύμφωνα με τις αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας μάρτυρας επικοινώνησε με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, και οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 68χρονο, Dan Bujor, μεταφέροντας τα σκυλάκια για ιατρικό έλεγχο στην Αμερικανική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης των Ζώων (ASPCA) στο Μανχάταν.

A driver in Long Island City was seen driving with two dogs tied to the back of the vehicle. Please contact NYPD if you see further incidents like this.#citizen #citizenapp #protecttheworld



Video courtesy of coronavirusny pic.twitter.com/g3Kk5Neak3 — SubX.News® (@SubxNews) January 5, 2026

Ο Γερμανικός ποιμενικός, περίπου 2 ετών, υπέστη ρήξη τυμπάνου λόγω της κακοποιητικής εμπειρίας, ενώ το πίτμπουλ, εκτιμώμενης ηλικίας 2 έως 4 ετών, είχε εκδορές στις πατούσες της, φλεγμονή στο δέρμα μεταξύ των δακτύλων και διάρροια, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο αντιπρόεδρος του Τμήματος Επιβολής Νομοθεσίας για την Ευημερία Ζώων της ASPCA, δήλωσε: «Τα πλάνα αυτού του περιστατικού είναι βαθιά συγκλονιστικά και αποτελούν μια ξεκάθαρη υπενθύμιση του επίμονου προβλήματος της κακοποίησης ζώων στη Νέα Υόρκη».

«Μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η ASPCA έχει δεχθεί περίπου 20 ζώα από 18 περιστατικά ύποπτης κακοποίησης», πρόσθεσε.

Ο 68χρονος δήλωσε αθώος και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς εγγύηση κατά την ακρόασή του, ενώ η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 5 Μαρτίου, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή έως και ενός έτους φυλάκισης.