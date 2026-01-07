Συμβαίνει τώρα:
Νέα Υόρκη: 68χρονος τραβούσε τα σκυλιά του από το αυτοκίνητο του και τα έσερνε στον δρόμο για χιλιόμετρα

Οι αρχές τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, ενώ μετέφεραν τα σκυλάκια στον κτηνίατρο
σκυλιά
Η στιγμή που ο 68χρονος σύρει τα σκυλιά με το αυτοκίνητό του

Ακόμα ένα αδιανόητο περιστατικό κακοποίησης ζώων συνέβη στην Νέα Υόρκη την περασμένη Κυριακή (4/1/2026) όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε από περαστικούς να έχει δέσει τους δύο σκύλους του στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του και να τους σέρνει σε δρόμο της περιοχής του Λονγκ Άιλαντ.

Ευτυχώς οι άνθρωποι που είδαν το περιστατικό με τα άτυχα σκυλάκια στην Νέα Υόρκη, κάλεσαν άμεσα την αστυνομία και ο 68χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. 

Ένα βίντεο κατέγραψε τα δύο σκυλιά, έναν Γερμανικό Ποιμενικό και ένα πίτμπουλ, δεμένα με τα λουριά τους στο πίσω μέρος ενός κόκκινου αυτοκινήτου.

Στο βίντεο ακούγεται ένας περαστικός να φωνάζει: «Τι κάνουν αυτοί οι μ@@@@@ες σε αυτό το σκυλί, ρε φίλε; Τον σέρνουν από το πίσω μέρος του γ@@@@ου αυτοκινήτου, φίλε», όπως μεταδίδει το μέσο ενημέρωσης PIX 11.

Ο οδηγός φέρεται να έβαλε τους σκύλους μέσα στο αυτοκίνητο και να τράπηκε σε φυγή, σύμφωνα με τις αρχές.

Ένας μάρτυρας επικοινώνησε με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, και οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 68χρονο, Dan Bujor, μεταφέροντας τα σκυλάκια για ιατρικό έλεγχο στην Αμερικανική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης των Ζώων (ASPCA) στο Μανχάταν.

Ο Γερμανικός ποιμενικός, περίπου 2 ετών, υπέστη ρήξη τυμπάνου λόγω της κακοποιητικής εμπειρίας, ενώ το πίτμπουλ, εκτιμώμενης ηλικίας 2 έως 4 ετών, είχε εκδορές στις πατούσες της, φλεγμονή στο δέρμα μεταξύ των δακτύλων και διάρροια, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο αντιπρόεδρος του Τμήματος Επιβολής Νομοθεσίας για την Ευημερία Ζώων της ASPCA, δήλωσε: «Τα πλάνα αυτού του περιστατικού είναι βαθιά συγκλονιστικά και αποτελούν μια ξεκάθαρη υπενθύμιση του επίμονου προβλήματος της κακοποίησης ζώων στη Νέα Υόρκη».

«Μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η ASPCA έχει δεχθεί περίπου 20 ζώα από 18 περιστατικά ύποπτης κακοποίησης», πρόσθεσε.

Ο 68χρονος δήλωσε αθώος και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς εγγύηση κατά την ακρόασή του, ενώ η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 5 Μαρτίου, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή έως και ενός έτους φυλάκισης.

Κόσμος
