Νέα Υόρκη: Αστυνομικός έσωσε μωρό που πνιγόταν – Σταμάτησε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρομου

Η σωτήρια επέμβαση του αστυνομικού, έσωσε τη ζωή του μωρού
αστυνομικός σώζει μωρό
Η στιγμή που ο αστυνομικός σώζει το μωρό / Tik Tok

Δραματικές στιγμές που κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του, με πρωταγωνιστές έναν αστυνομικό και ένα μωρό, συνέβησαν σε αυτοκινητόδρομο στη Νέα Υόρκη.

Σε ένα βίντεο που κόβει την ανάσα καταγράφηκε η στιγμή που ένας ηρωικός αστυνομικός του τμήματος της Νέας Υόρκης, πηγαίνοντας στη δουλειά του, έσωσε ένα βρέφος που πνιγόταν στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου, σε ώρα αιχμής.

Ο Michael Greaney κατευθυνόταν προς τη δουλειά γύρω στις 8:45 π.μ. την Τετάρτη 10.12.2025, όταν εντόπισε μια μαύρη BMW να κινείται με μεγάλη ταχύτητα κατά μήκος της λωρίδας έκτακτης ανάγκης. Αμέσως σταμάτησε να δει τι συμβαίνει όταν ο οδηγός της BMW και πατέρας του παιδιού τού είπε «Το μωρό μου πνίγεται».

Ο αστυνομικός όπως φαίνεται και στο βίντεο, δεν έχασε ώρα, έβγαε το μωρό από το αυτοκίνητο και στην άκρη του δρόμου το πήρε στα χέρια του και ξεκίνησε να το χτυπά στην πλάτη.

@simplysandra__ We thought someone was getting pulled over but whole time the baby was choking #southbronx #nyc #fyp #Bronx #viraltiktok ♬ original sound – simplysandra__

 

Ο λαιμός του μωρού καθάρισε γρήγορα και άρχισε να αναπνέει ξανά. Λίγο αργότερα βρέθηκε στο σημείο και ένας παιδίατρος που εξέτασε το μωρό και επιβεβαίωσε ότι είναι καλά.

Ο Greany υπηρετεί στην αστυνομία εδώ και 17 χρόνια. «Η απόφαση του ντετέκτιβ Greany μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου και η ψυχραιμία που επέδειξε υπό πίεση ενσαρκώνουν πραγματικά τους καλύτερους ντετέκτιβ στον κόσμο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ντετέκτιβ, Σκοτ Μάνρο. «Η άμεση αντίδρασή του δεν έσωσε απλώς μια ζωή – υπενθύμισε σε όλους μας τι σημαίνει ηρωισμός στους δρόμους αυτής της πόλης.»

