Ένας 62χρονος άνδρας είναι το «πρόσωπο ενδιαφέροντος» που αναζητά η αστυνομία της Νέας Υόρκης σε σχέση με την αιματηρή επίθεση στο μετρό, στον σταθμό του Σάνσετ Παρκ στο Μπρούκλιν. Από τα όσα έγιναν το πρωί της Τρίτης (12.04.2022) 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 10 από τους οποίους έχουν δεχτεί πυροβολισμό.

Από την πρώτη στιγμή μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δράστης της επίθεσης στο μετρό της Νέας Υόρκης ήταν ένας άνδρας μαύρος, μεσαίου αναστήματος, που φορούσε γιλέκο σαν αυτά που φορούν οι εργάτες και αντιασφυξιογόνα μάσκα. Ο 62χρονος Φρανκ Τζέιμς, η φωτογραφία του οποίου δόθηκε στη δημοσιότητα, είχε νοικιάσει ένα φορτηγό U-Haul, το οποίο είχε πινακίδες της Αριζόνα και βρισκόταν κοντά στο σημείο της επίθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστυνομία τον αναζητά για ανάκριση καθώς το κλειδί του αυτοκινήτου βρέθηκε στον τόπο της επίθεσης, καθώς επίσης και μια πιστωτική κάρτα με την οποία νοίκιασε το φορτηγό από τη Φιλαδέλφεια. Ο 62χρονος φέρεται να είχε ανεβάσει βίντεο με τα οποία εξαπέλυε επιθέσεις στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς.

This is Frank James who is a person of interest in this investigation. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/yBpenmsX67 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ April 12, 2022

U-HAUL FOUND – Five miles away from where a man opened fire in a subway train in #Brooklyn #NYC during the morning commute, #NYPD found the U-HAUL they believe was linked to the shooter. pic.twitter.com/6VmJVR3Sql — Mercado Media (@MMPLLCNews) April 12, 2022

Η αστυνομία πιστεύει πως ο 62χρονος έμενε στο βαν που νοίκιασε, αφού εκεί βρέθηκαν ρούχα του και είδη προσωπικής του φροντίδας.

Σε αναρτήσεις του, πέρα από τις επιθέσεις του στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ο Φρανκ Τζέιμς έκανε αναρτήσεις στο Facebook σχετικές με επιθέσεις και σκοτωμούς, ενώ σε βίντεο που ανέβαζε στο YouTube συζητούσε τις εθνικιστικές του απόψεις. Πρόσφατα μάλιστα είχε εκφράσει την αντίθεσή του με τον διορισμό της Κεντάντζι Τζάκσον, η οποία διορίστηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο, γιατί είναι παντρεμένη με λευκό!

"It's time for action"



For years, Frank James, the person of interest in the #Brooklyn mass shooting, has made references to shooting and killing people on his Facebook posts. pic.twitter.com/dCzK4JddUp — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) April 13, 2022

Frank James was extremely upset to learn that Ketanji Brown Jackson is married to a white man. pic.twitter.com/U7GPI0Vjia — austin frisch (@realaustinzone) April 13, 2022

Ο δράστης της επίθεσης στο μετρό της Νέας Υόρκης έριξε καπνογόνα και στη συνέχεια άρχισε να πυροβολεί τον κόσμο μέσα στο βαγόνι.

Όταν ο συρμός έφτασε στο σταθμό Σάνσετ Παρκ 36th Street, στο Μπρούκλιν, βίντεο έχουν καταγράφει την τρομακτική στιγμή που μόλις ανοίγουν οι πόρτες του βαγονιού, κόσμος βγαίνει έντρομος και ουρλιάζει, ενώ σύντομα η πλατφόρμα γεμίζει τραυματίες και αίματα…

Subway passengers run for safety at the 36th Street subway station in Brooklyn after a man open fired in a train car https://t.co/anyfvBBXeP pic.twitter.com/SiBe4hSuEt — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 12, 2022

Από τους 29 τραυματίες, δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός.