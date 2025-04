Νέα Υόρκη: Λουκέτο στην εταιρεία μετά τη τραγωδία με τον CEO της Siemens στο ποταμό Χάντσον, το ελικόπτερο δεν είχε «μαύρα κουτιά»

Τη λειτουργία της σταμάτησε η New York Helicopter Tours, στην οποία ανήκε το μοιραίο ελικόπτερο που συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον στη Νέα Υόρκη παρέσυρε στον θάνατο τον CEO της Siemens Ισπανίας, την σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους.

Όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών (ΝTSB) των ΗΠΑ το ελικόπτερο που συνετρίβη την Πέμπτη (10.4.2025) στη Νέα Υόρκη με αποτέλεσμα το θάνατο και των έξι επιβαινόντων, περιλαμβανομένων τριών παιδιών, δεν διέθετε καταγραφείς δεδομένων πτήσης.

Από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου Bell 206 δεν ανακτήθηκαν βίντεο ή καταγραφείς, ανακοίνωσε το Συμβούλιο αργά το βράδυ του Σαββάτου, ενώ κανένα από τα εξαρτήματα του δεν είχε καταγράψει πληροφορίες που θα βοηθούσαν στην έρευνα.

Δύτες της αστυνομίας της Νέας Υόρκης συνεχίζουν τις έρευνές τους αναζητώντας τμήματα του ελικοπτέρου, περιλαμβανομένων του κιβωτίου ταχυτήτων, του βασικού ρότορα, του ρότορα της ουράς και της ουράς του ελικοπτέρου, όπως ανέφερε η υπηρεσία ασφάλειας.

Την Κυριακή, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι η εταιρεία που εμπλέκεται στο δυστύχημα, η New York Helicopter Tours, τερμάτισε τη λειτουργία της.

«Η New York Helicopter Tours, η εταιρεία που ενεπλάκη στο θανατηφόρο δυστύχημα στον ποταμό Χάντσον (…) σταματά αμέσως τις δραστηριότητές της», ανέφερε η υπηρεσία.

