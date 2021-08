Ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό έργο του KAWS – κατά κόσμον Bian Donnelly – τοποθετήθηκε μπροστά από το Rockefeller Center, εκεί όπου κάθε Χριστούγεννα ανάβουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για ένα γλυπτό από μπρούντζο ύψους πεντέμισι μέτρων.

Το έργο του KAWS που έχει προκαλέσει πάταγο στην παγκόσμια αγορά τέχνης είναι ο χαρακτήρας «Companion» που μοιάζει με τον Μίκι Μάους και ο οποίος κρατά μια μικροσκοπική φιγούρα «BFF», ένα χνουδωτό αντίγραφο του Elmo από το «Sesame Street» που ο Donnelly πρωτοπαρουσίασε το 2016 (και των δύο τα μάτια είναι διαγραμμένα, σήμα κατατεθέν του KAWS).

