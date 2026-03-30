Νέα Υόρκη: Πλακώθηκαν αστυνομικοί και πυροσβέστες σε φιλανθρωπικό αγώνα χόκεϊ επί πάγου

Τα τελευταία δέκα χρόνια πραγματοποιείται αυτός ο αγώνας
Σε ρινγκ μετατράπηκε ένας φιλανθρωπικός αγώνας χόκεϊ επί πάγου ανάμεσα στους πυροσβέστες FDNY και αστυνομικούς NYPD της Νέας Υόρκης.

Ο πρώτο καβγάς ξεκίνησε οχτώ λεπτά μετά την έναρξη όταν ήρθαν στα χέρια τα στελέχη της FDNY και του NYPD που συμμετείχαν στον αγώνα χόκεϊ επί πάγου, που διεξήχθη στο UBS Arena στη Νέα Υόρκη.

Αν και τα πνεύματα ηρέμησαν χάρη στην επέμβαση των διαιτητών, οι αστυνομικοί ήρθαν στα χέρια με τους πυροσβέστες και στο τέλος του αγώνα ανταλλάσσοντας γροθιές και σπρωξίματα.

Άκρως επεισοδιακή ήταν η εξέλιξη του – κατά τα άλλα – φιλανθρωπικού αγώνα χόκεϊ ανάμεσα σε πυροσβέστες και αστυνομικούς της Νέας Υόρκης.

Για την ιστορία η ομάδα του NYPD κέρδισε με 3-2 αυτή της FDNY, για πρώτη φορά την τελευταία 10ετια που διεξάγεται ο εν λόγω αγώνας.

