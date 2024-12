Νέα Υόρκη: Ταξί καρφώθηκε σε πεζοδρόμιο και τραυμάτισε επτά άτομα – Ανάμεσά τους και ένας 9χρονος

Παρολίγο τραγωδία, σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων στη Νέα Υόρκη, όταν ταξί βγήκε εκτός πορείας, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε 7 ανυποψίαστους πεζούς.

Το σοβαρό ατύχημα με το ταξί έγινε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, κοντά στο κεντρικό πολυκατάστημα Macy’s στην Πλατεία Χέραλντ, ένα σημείο – πόλο έλξης για εκατομμύρια τουρίστες και Νεοϋρκέζους λόγω των στολισμένων βιτρινών.

Εκτός από τον 58χρονο οδηγό του ταξί που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του μετά από πρόβλημα υγείας που παρουσίασε ενώ οδηγούσε, τραυματίστηκαν ένας 9χρονος, 2 γυναίκες ηλικίας 49 χρόνων και άλλες 3 γυναίκες ηλικίας 19, 37 και 41.

Η μία από τις 49χρονες, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι, το 9χρονο αγόρι και η 41χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε στο κεφάλι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι 3 πεζοί είπαν ότι δεν χρειάζονται ιατρική φροντίδα, καθώς δεν απειλήθηκε η ζωή τους.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα social media, δείχνουν το ταξί να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, με σπασμένα μέρη και βαθουλώματα παντού.

Taxi Runs Into Pedestrians In New York, 6 Injured pic.twitter.com/996Y3YzKfH

At least six pedestrians were injured after a taxi ran into a group of people outside New York’s Macy’s department store on Christmas Day, American media report.#NewYork #US