Νέα Υόρκη: Βίντεο από την στιγμή που 17χρονος ανοίγει πυρ στην Times Square – Τρεις τραυματίες

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης προχώρησαν σε σύλληψη ενός ατόμου
Πυροβολισμοί στο Times Square
Πυροβολισμοί στο Times Square / Πηγή: Χ

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην καρδιά του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, όταν προκλήθηκαν πυροβολισμοί από ένοπλο στην πολυσύχναστη Times Square, τραυματίζοντας τρία άτομα.

Σύμφωνα με το Associated Press, που επικαλείται την Αστυνομική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (NYPD), οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 8:20 το πρωί ώρα Ελλάδος, όταν προηγήθηκε φραστικό επεισόδιο με έναν από τους τραυματίες, σύμφωνα με την NYPD.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 17χρονου υπόπτου, ο οποίος ανακρίνεται. Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Η αστυνομία έχει ανακτήσει ένα πυροβόλο όπλο.

Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τον πανικόβλητο κόσμο να τρέχει στην Times Square.

 

Οι τραυματίες είναι μία 18χρονη γυναίκα και δύο άντρες 19 και 65 ετών που νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με ένα εκπρόσωπο Τύπου της NYPD.

