Νέα Υόρκη: Βίντεο από την στιγμή που 17χρονος ανοίγει πυρ στην Times Square – Τρεις τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην καρδιά του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, όταν προκλήθηκαν πυροβολισμοί από ένοπλο στην πολυσύχναστη Times Square, τραυματίζοντας τρία άτομα.

Σύμφωνα με το Associated Press, που επικαλείται την Αστυνομική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (NYPD), οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 8:20 το πρωί ώρα Ελλάδος, όταν προηγήθηκε φραστικό επεισόδιο με έναν από τους τραυματίες, σύμφωνα με την NYPD.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 17χρονου υπόπτου, ο οποίος ανακρίνεται. Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Η αστυνομία έχει ανακτήσει ένα πυροβόλο όπλο.

Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τον πανικόβλητο κόσμο να τρέχει στην Times Square.

BREAKING NEWS: Times Square Shooting



Three people have been shot in the heart of Times Square. Bodies are on the ground, bullet holes pierce car windows. The chaos unfolded near a major tourist area. One suspect is in custody.



August 9, 2025

NYPD says a 17-year-old opened fire in Times Square overnight after a dispute, injuring an 18-year-old woman and two men aged 19 and 65.



The shooting occurred in the busy tourist hub around 2am local time.



The suspect has been arrested.#NewYork #TimesSquare pic.twitter.com/CqCTWwdggq — BPI News (@BPINewsOrg) August 9, 2025

Οι τραυματίες είναι μία 18χρονη γυναίκα και δύο άντρες 19 και 65 ετών που νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με ένα εκπρόσωπο Τύπου της NYPD.