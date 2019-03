Νέα Ζηλανδία: Ο συγκινητικός χορός μαθητών προς τιμήν των θυμάτων του μακελάρη

Μαθητές στη Νέα Ζηλανδία τίμησαν τα θύματα του Μπρέντον Τάραντ στα δύο τεμένη της πόλης Κρίστιαντσερτς.



Οι μαθητές χόρεψαν το παραδοσιακό χορό των Μαορί, το γνωστό «Haka», που αποτελεί πλέον σήμα κατατεθέν της χώρας, για να θρηνήσουν τα θύματα και να τιμήσουν τους νεκρούς.

Δείτε τον χορό των μαθητών στη Νέα Ζηλανδία:

Students in New Zealand paid a moving tribute to two of their peers who died in the Christchurch shooting. They performed a haka, a ceremonial Maori dance, to mourn the victims and honour the dead. pic.twitter.com/u5W51csdXD

— The Guardian (@guardian) March 18, 2019