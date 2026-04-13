Νέες απειλές από την Τουρκία – Φιντάν: «Οι συνεργασίες που κάνουν Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ φέρνουν πόλεμο»

Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τον αιώνιο εχθρό της Τουρκίας, το Ισραήλ αλλά και τη συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, μίλησε σήμερα (13.04.2026) ο Χακάν Φιντάν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας αναφέρθηκε στην Ελλάδα λέγοντας πως η συνεργασία της με την Κύπρο και το Ισραήλ δημιουργεί μόνο δυσπιστία παρά εμπιστοσύνη. «Οι συνεργασίες που πραγματοποιούν φέρνουν περισσότερα προβλήματα, φέρνουν πόλεμο», είπε συγκεκριμένα ο Χακάν Φιντάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τα Στενά του Ορμούζ όπου βρίσκονται στο επίκεντρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε πως σκοπός του κόσμου είναι η ελεύθερη διέλευση των πλοίων και το άνοιγμα τους με ειρηνικά μέσα. Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν αλλά και των Στενών του Ορμούζ.

«Όλος ο κόσμος επιθυμεί να μην παρεμποδίζεται η διεθνής διέλευση. Η θέση μας είναι να ανοίξει μέσω ειρηνικών μέσων. Υπάρχουν δυσκολίες στην παρέμβαση εδώ με διεθνή ειρηνευτική δύναμη», τόνισε.

Αναφερόμενος στην εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν, ο Τούρκος ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι και οι δύο πλευρές είναι ειλικρινείς και έχουν συνειδητοποιήσει πόσο ανάγκη την έχουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι οι χώρες της Μέσης Ανατολής πρέπει να δεσμευτούν, στο πλαίσιο ενός συμμαχικού συμφώνου ασφάλειας, για την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ασφάλεια των χωρών.

Αναφερόμενος στο Ισραήλ, όπου έχει ξεκινήσει νέος κύκλος αντιπαραθέσεων μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε πως το Τελ Αβίβ δεν μπορεί να ζει χωρίς εχθρούς.

Δήλωσε πως ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιδιώκει να κηρύξει την Τουρκία ως τον νέο εχθρό του Ισραήλ.

Για τις ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία, ανέφερε: «Βλέπουμε τεράστια προβλήματα στη Συρία. Αυτό αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για εμάς. Το Ισραήλ δεν προβαίνει σε ορισμένες ενέργειες κατά της Συρίας λόγω του πολέμου που μαίνεται στο Ιράν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα το κάνει. Όταν έρθει η ώρα, θα θελήσει να το κάνει».

Σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία, ο Χακάν Φιντάν ανέφερε πως «ίσως θα είναι η πιο σημαντική, αλλά και η πιο κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ».