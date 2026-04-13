Οι ΗΠΑ κλείνουν τα λιμάνια του Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ – Τραμπ: «Δεν με νοιάζει αν επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις», live όλες οι εξελίξεις

Κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν. Οι ΗΠΑ με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών αλλά και των Στενών του Ορμούζ, προκαλώντας την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, για ακόμη μία φορά. Ισραήλ και Λίβανος δεν έχουν σταματήσει τις επιθέσεις με αποτέλεσμα οι νεκροί στη Βηρυτό να αυξάνονται δραματικά. Ταυτόχρονα, Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στα σύνορα με τον Λίβανο ενώ η ισραηλινή αεράμυνα προσπαθεί να αναχαιτίσει τους πυραύλους και τα drones που εξαπολύει η Χεζμπολάχ. Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή.
Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου ξεπέρασε εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, στις πρώτες συναλλαγές αφού ξανάνοιξαν οι αγορές, μερικές ώρες αφού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως προχωρούν από σήμερα σε αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν, ελλείψει συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Ενώ υποχώρησε περί τα 97 δολάρια στο τέλος της προηγούμενης συνεδρίασης, η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI) προς παράδοση τον Μάιο σημείωσε αύξηση 7%.
Το βαρέλι του Brent Βόρειας Θάλασσας, προς παράδοση τον Ιούνιο, είχε φθάσει παράλληλα τα 101,80 δολάρια (+6,8%).
Δύο στρατιώτες της 98ης Μεραρχίας τραυματίστηκαν ελαφρά σε επίθεση με ρουκέτες της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο την Κυριακή, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.
Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, οι στρατιώτες τραυματίστηκαν από το ωστικό κύμα που προκλήθηκε από την πρόσκρουση του πυραύλου. Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και οι οικογένειές τους ειδοποιήθηκαν, προσθέτει ο στρατός.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες σε δημοσιογράφους πως δεν τον «ενδιαφέρει» αν το Ιράν θα επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών με τις ΗΠΑ ή όχι, μετά την αποτυχία των πρώτων διμερών διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
«Δεν μ’ ενδιαφέρει αν θα επιστρέψουν ή όχι» οι Ιρανοί στις συνομιλίες, πέταξε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, καθώς επέστρεφε στην αμερικανικη πρωτεύουσα μετά το σαββατοκύριακο που πέρασε στη Φλόριντα.
Η CENTCOM ανακοίνωσε πως θα θέσει σε εφαρμογή από σήμερα τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και των Στενών του Ορμούζ από τις 17:00 ώρα Ελλάδος, μετά από εντολή που πήρε από τον Ντόναλν Τραμπ.
«Ο αποκλεισμός αυτός θα εφαρμοστεί αμερόληπτα εναντίον πλοίων όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των λιμανιών στον Αραβικό Κόλπο και τον κόλπο του Ομάν», αναφέρει η ανακοίνωση.
