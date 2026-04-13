Κόσμος

Οι ΗΠΑ κλείνουν τα λιμάνια του Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ – Τραμπ: «Δεν με νοιάζει αν επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις», live όλες οι εξελίξεις

Εκτοξεύτηκε για ακόμη μία φορά η τιμή του πετρελαίου μετά τις απειλές του Τραμπ - Συνεχίζεται το σφυροκόπημα στον Λίβανο
REUTERS
REUTERS/File Photo
Χρύσα Πανούση

Κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν. Οι ΗΠΑ με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών αλλά και των Στενών του Ορμούζ, προκαλώντας την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, για ακόμη μία φορά. Ισραήλ και Λίβανος δεν έχουν σταματήσει τις επιθέσεις με αποτέλεσμα οι νεκροί στη Βηρυτό να αυξάνονται δραματικά. Ταυτόχρονα, Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στα σύνορα με τον Λίβανο ενώ η ισραηλινή αεράμυνα προσπαθεί να αναχαιτίσει τους πυραύλους και τα drones που εξαπολύει η Χεζμπολάχ. Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή.

07:25 | 13.04.2026
Πάνω από 100 δολάρια η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου

Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου ξεπέρασε εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, στις πρώτες συναλλαγές αφού ξανάνοιξαν οι αγορές, μερικές ώρες αφού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως προχωρούν από σήμερα σε αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν, ελλείψει συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ενώ υποχώρησε περί τα 97 δολάρια στο τέλος της προηγούμενης συνεδρίασης, η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI) προς παράδοση τον Μάιο σημείωσε αύξηση 7%.

Το βαρέλι του Brent Βόρειας Θάλασσας, προς παράδοση τον Ιούνιο, είχε φθάσει παράλληλα τα 101,80 δολάρια (+6,8%).

 

07:23 | 13.04.2026
Τετραμελής οικογένεια σκοτώθηκε σε επιδρομές στον νότιο Λίβανο
07:22 | 13.04.2026
Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν ελαφρά στα σύνορα με τον Λίβανο

Δύο στρατιώτες της 98ης Μεραρχίας τραυματίστηκαν ελαφρά σε επίθεση με ρουκέτες της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο την Κυριακή, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, οι στρατιώτες τραυματίστηκαν από το ωστικό κύμα που προκλήθηκε από την πρόσκρουση του πυραύλου. Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και οι οικογένειές τους ειδοποιήθηκαν, προσθέτει ο στρατός.

07:19 | 13.04.2026
Τραμπ: Δεν με ενδιαφέρει αν οι Ιρανοί θα επιστρέψουν στις συνομιλίες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες σε δημοσιογράφους πως δεν τον «ενδιαφέρει» αν το Ιράν θα επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών με τις ΗΠΑ ή όχι, μετά την αποτυχία των πρώτων διμερών διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Δεν μ’ ενδιαφέρει αν θα επιστρέψουν ή όχι» οι Ιρανοί στις συνομιλίες, πέταξε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, καθώς επέστρεφε στην αμερικανικη πρωτεύουσα μετά το σαββατοκύριακο που πέρασε στη Φλόριντα.

07:16 | 13.04.2026
Η ανακοίνωση για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών

Η CENTCOM ανακοίνωσε πως θα θέσει σε εφαρμογή από σήμερα τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και των Στενών του Ορμούζ από τις 17:00 ώρα Ελλάδος, μετά από εντολή που πήρε από τον Ντόναλν Τραμπ.

«Ο αποκλεισμός αυτός θα εφαρμοστεί αμερόληπτα εναντίον πλοίων όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των λιμανιών στον Αραβικό Κόλπο και τον κόλπο του Ομάν», αναφέρει η ανακοίνωση.

07:16 | 13.04.2026
U.S. President Donald Trump gestures as he speaks during a press conference in the James S. Brady Press Briefing Room at the White House in Washington, D.C., U.S., April 6, 2026. REUTERS
Τα Στενά του Ορμούζ «έκαψαν» τις διαπραγματεύσεις: «Θα τα κλείσουμε» λέει ο Τραμπ, τι απαντά το Ιράν
Η Τεχεράνη χαρακτήρισε ανέφικτες τις απαιτήσεις των ΗΠΑ ενώ από την πλευρά της η Ουάσινγκτον δεν φαίνεται διατεθειμένη να αφήσει τον έλεγχο του Ορμούζ στους Φρουρούς της Επανάστασης
07:15 | 13.04.2026
Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Τραμπ απειλεί και πάλι για τα Στενά του Ορμούζ: Μπορώ να καταστρέψω σε μια ημέρα το Ιράν – «Νέους δασμούς 50% σε Κίνα αν βοηθήσει την Τεχεράνη»
Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται η Μέση Ανατολή καθώς δεν πραγματοποιήθηκε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
07:15 | 13.04.2026
Καλημέρα σας από το newsit.gr

Συνεχίζουμε από εδώ να σας μεταδίδουμε όλα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
90
67
51
46
43
Newsit logo
Newsit logo