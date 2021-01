Νέες αποκαλύψεις για την Μάξγουελ: Διέταξε ένα δωμάτιο με ανήλικα κορίτσια να χορέψουν για τον Έπσταϊν

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την δράση της Γκισλέιν Μάξγουελ, της πρώην συντρόφου και επί χρόνια συνεργάτιδας του Τζέφρι Έπσταϊν. Η 58χρονη Βρετανίδα κατηγορείται ότι παρέσυρε νεαρά κορίτσια τα οποία στη συνέχεια κακοποιούνταν σεξουαλικά από τον πολυεκατομμυριούχο φίλο της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το βράδυ της Τετάρτης (27/1) δημοσιεύτηκαν νέα δικαστικά έγγραφα που θέλουν την Γκισλέιν Μάξγουελ να «διατάζει ένα δωμάτιο γεμάτο με ανήλικα κορίτσια να φιληθούν και να χορέψουν ερωτικά μπροστά στον Τζέφρι Έπσταϊν. Μάλιστα, η 58χρονη Βρετανίδα – όπως αναφέρει το δημοσίευμα – δεν δίστασε να κλέψει ακόμα και το διαβατήριο ενός θύματος, όταν εκείνη αρνήθηκε να κάνει σεξ με τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή.

Ghislaine Maxwell ‘ordered a room full of underage girls to kiss and dance sexually in front of Jeffrey Epstein’ https://t.co/fxXUtGjFuY pic.twitter.com/K3w6sY6v8r