Νέες προκλήσεις Ερντογάν: Οι ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο «δεν πρέπει να είναι μόνιμες»

Νέες προκλήσεις από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την Κύπρο, με τον Τούρκο πρόεδρο να δηλώνει ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν, δεν θα πρέπει να παραμείνουν μόνιμα στο νησί.

Παράλληλα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υπεράσπιση των Τουρκοκυπρίων στην Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει, όπως είπε, να παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους.

«Οι στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες με το πρόσχημα του πολέμου στο Ιράν δεν θα πρέπει να είναι μόνιμες», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνάντηση που είχε σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου 2026, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του ψευδοκράτους Τουφάν Ερχουρμάν.

Ο Ερντογάν τόνισε χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει κάθε βήμα για να υπερασπιστεί την «ΤΔΒΚ» και ότι, όπως και στο παρελθόν, «η Τουρκία δεν θα επιτρέψει ποτέ να παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων».

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye-KKTC ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.



— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 16, 2026

Η Ελλάδα, από τις πρώτες ημέρες που ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η Κύπρος βρέθηκε υπό την απειλή των ιρανικών drones, έστειλε στο νησί τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 και τις φρεγάτες «ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ». Πλέον, τα δύο αυτά πλοία έχουν επιστρέψει και στην περιοχή έχει σταλεί η φρεγάτα «ΕΛΛΗ», εξοπλισμένη με το αντι-drone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ».

Υπενθυμίζεται ότι, πολλές μέρες αφού οι ελληνικές δυνάμεις έφτασαν στην Κύπρο, η Τουρκία έστειλε και εκείνη μαχητικά F-16 στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού.

Η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία και η Ολλανδία έχουν, επίσης, στείλει πολεμικά πλοία στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου για την προστασία της Κύπρου.

Η συνάντηση Ερντογάν – Ερχιουρμάν πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Γραφείο Ντολμάμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, όπου οι δύο άνδρες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις και περιφερειακά ζητήματα, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της τουρκικής κυβέρνησης.

Ο Τούρκος πρόεδρος συνοδευόταν από τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΜΙΤ) Ιμπραήμ Καλίν, τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Ακίφ Τσαγκάταϊ Κιλίτς, τον διευθυντή επικοινωνίας Μπουρχανετίν Ντουράν και τον επικεφαλής σύμβουλο Ζαφέρ Τσουμπουκτσού.

Πηγή: OnAlert.gr