Νείλος: Μοιραίο ταξίδι για 47χρονη που πέθανε σε σύγκρουση κρουαζιερόπλοιων

Η τουρίστρια από την Ιταλία που έχασε τη ζωή της ταξίδευε με τον σύζυγό της
Το κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο
Το κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο

Τραγωδία συνέβη κατά τη διάρκεια κρουαζιέρας στον Νείλο, με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της όταν δύο πλοία συγκρούστηκαν.

Τα δύο κρουαζιερόπλοια συγκρούστηκαν στον ποταμό Νείλο, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, με αποτέλεσμα τον θάνατο της 47χρονης.

Η Ιταλίδα τουρίστρια που έχασε τη ζωή της και ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο Royal Beau Rivage, μαζί με περίπου 70 – 80 άλλους Ιταλούς, ανάμεσά τους και ο σύζυγός της.

 

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, από τη σύγκρουση υπάρχουν ακόμη τραυματίες, με την κατάσταση της υγείας τους να μην θεωρείται σοβαρή.

Όπως αναφέρει το unionesarda.it, το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 21.12.2025, περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά από το Λούξορ της Αιγύπτου. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν ζημιές σε τέσσερις καμπίνες του κρουαζιερόπλοιου Royal Beau Rivage.

