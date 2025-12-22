Νείλος: Μοιραίο ταξίδι για 47χρονη που πέθανε σε σύγκρουση κρουαζιερόπλοιων

Τραγωδία συνέβη κατά τη διάρκεια κρουαζιέρας στον Νείλο, με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της όταν δύο πλοία συγκρούστηκαν.

Τα δύο κρουαζιερόπλοια συγκρούστηκαν στον ποταμό Νείλο, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, με αποτέλεσμα τον θάνατο της 47χρονης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ιταλίδα τουρίστρια που έχασε τη ζωή της και ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο Royal Beau Rivage, μαζί με περίπου 70 – 80 άλλους Ιταλούς, ανάμεσά τους και ο σύζυγός της.

Tragedia sul Nilo.Una cittadina italiana ha perso la vita in seguito a un incidente tra 2 navi da crociera avvenuto a Esna,50 km da Luxor.Sulla nave Royal Beau Rivage si trovavano tra i 70 e gli 80 cittadini italiani. La turista italiana viaggiava insieme al marito. pic.twitter.com/5hfX6fNSqm — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) December 21, 2025

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, από τη σύγκρουση υπάρχουν ακόμη τραυματίες, με την κατάσταση της υγείας τους να μην θεωρείται σοβαρή.

Όπως αναφέρει το unionesarda.it, το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 21.12.2025, περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά από το Λούξορ της Αιγύπτου. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν ζημιές σε τέσσερις καμπίνες του κρουαζιερόπλοιου Royal Beau Rivage.