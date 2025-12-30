Κόσμος

Νεκρή στα 29 της η influencer Daddoa που έκανε το K-beauty παγκόσμιο φαινόμενο

Μετά την είδηση του θανάτου της, τα social media πλημμύρισαν από μηνύματα θαυμαστών που εξέφρασαν τη θλίψη και το σοκ τους
Σοκ έχει προκαλέσει στον κόσμο της ομορφιάς ο θάνατος της Νοτιοκορεάτισσας influencer Daddoa, που συνέβαλε καθοριστικά στη διεθνή εξάπλωση του Korean Beauty (K-Beauty). Η 29χρονη άφησε την τελευταία της πνοή, σκορπίζοντας θλίψη στους εκατομμύρια θαυμαστές της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Λι Ντα-σολ, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, πέθανε στις 16 Δεκεμβρίου, με την είδηση να γίνεται γνωστή ανήμερα των Χριστουγέννων από την εταιρεία της, Leferi Beauty Entertainment. Η ανακοίνωση δεν ανέφερε την αιτία θανάτου της influencer, καλώντας το κοινό να σεβαστεί την ιδιωτικότητα της οικογένειας.

«Η Daddoa έφυγε από τη ζωή στις 16 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, παρακαλούμε να αποφευχθούν υπερβολικές εικασίες ή ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Ο εκπρόσωπος της Leferi Beauty, τόνισε, σύμφωνα με την Dailymail, ότι η Daddoa «δεν ήταν μόνο YouTuber πρώτης γενιάς, αλλά και από τις πρώτες προσωπικότητες που απέδειξαν το παγκόσμιο δυναμικό της κορεατικής βιομηχανίας ομορφιάς».

Μετά την είδηση του θανάτου της, τα social media πλημμύρισαν από μηνύματα θαυμαστών που εξέφρασαν τη θλίψη και το σοκ τους.

«Ακόμη κι αν δεν ανεβάζεις πια βίντεο, ελπίζω να ζεις καλά κάπου αλλού», έγραψε ένας από αυτούς. «Να αναπαυθείς εν ειρήνη και να μην πονάς πια», σημείωσε ένας άλλος, ενώ τρίτο μήνυμα ανέφερε: «Σε ευχαριστώ που φρόντισες την ομορφιά μου στα εφηβικά μου χρόνια».

