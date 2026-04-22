Νεκροί και τραυματίες σε Ρωσία και Ουκρανία: Κατάρρευση σε πολυκατοικία, συνεχίζεται η μεγάλη φωτιά σε ρωσικό διυλιστήριο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά την κατάρρευση τμήματος πολυκατοικίας στη ρωσική πόλη Σιζράν ύστερα από επίθεση ουκρανικού drone, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ⁠RIA Novosti μετέδωσε νωρίς το πρωί (22.04.2026), επικαλούμενο τις τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ότι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Επίσης, επίθεση ρωσικών drones στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο στην περιοχή της Ζαπορίζια και προκάλεσε ζημιές στο λιμάνι της Οδησσού, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Ουκρανίας, Ολέξι Κουλέμπα.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε θέσεις ελλιμενισμού, αποθήκες, σιδηροδρομικές υποδομές και εγκαταστάσεις του φορέα διαχείρισης του λιμένα, σύμφωνα με ανάρτηση του Κουλέμπα στο Telegram. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματισμοί από την επίθεση και το λιμάνι συνεχίζει να λειτουργεί, σύμφωνα με την αρχή λιμένων της Ουκρανίας.

Ο Κουλέμπα δήλωσε επίσης ότι επίθεση με ρωσικό drone σε σιδηροδρομικές υποδομές στην περιοχή της νότιας Ζαπορίζια στοίχισε τη ζωή σε έναν βοηθό μηχανοδηγού, ενώ ο ίδιος ο μηχανοδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 215 drones κατά της χώρας από τις 6 μ.μ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) χθες (21.04.2026) και 189 καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν.

Συνεχίζεται η φωτιά στο ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου

Μεγάλη πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στο ρωσικό λιμάνι Τουάπσε, στη Μαύρη Θάλασσα, έπειτα από νέο ουκρανικό πλήγμα, προκάλεσε πυκνά σύννεφα καπνού που εκτείνονται σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της NASA Worldview, ο καπνός από τις φλεγόμενες δεξαμενές πετρελαίου επεκτάθηκε στην ενδοχώρα έως και την περιοχή Σταυρούπολης, περίπου 300 χιλιόμετρα μακριά. Η φωτιά ξέσπασε μετά από σειρά ουκρανικών επιθέσεων στην εγκατάσταση και στις γύρω πετρελαϊκές υποδομές.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι το διυλιστήριο και το λιμάνι στοχοποιήθηκαν αρχικά στις 16 Απριλίου, ενώ ακολούθησε δεύτερο πλήγμα στις 20 Απριλίου, το οποίο έπληξε τερματικό σταθμό πετρελαίου προκαλώντας εκτεταμένη πυρκαγιά.

Από τις επιθέσεις καταγράφηκε ένας νεκρός και ένας τραυματίας. Σύμφωνα με το Κέντρο Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης της Ουκρανίας, η πυρκαγιά συνέχιζε να καίει μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης (21.04.2026), υπογραμμίζοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν διαρροή πετρελαίου στο λιμάνι του Τουάπσε, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας, μετά από επίθεση ουκρανικού drone στις 16 Απριλίου.