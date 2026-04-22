Νεκροί και τραυματίες σε Ρωσία και Ουκρανία: Κατάρρευση σε πολυκατοικία, συνεχίζεται η μεγάλη φωτιά σε ρωσικό διυλιστήριο

Kλιμακώνεται ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας - Ορατός από δορυφόρους ο πυκνός καπνός από τη φωτιά σε διυλιστήριο στο Κράσνονταρ
Δορυφορική εικόνα δείχνει τον πυκνό καπνό στη Μαύρη Θάλασσα στο Τουάπσε, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, Ρωσία
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά την κατάρρευση τμήματος πολυκατοικίας στη ρωσική πόλη Σιζράν ύστερα από επίθεση ουκρανικού drone, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ⁠RIA Novosti μετέδωσε νωρίς το πρωί (22.04.2026), επικαλούμενο τις τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ότι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Επίσης, επίθεση ρωσικών drones στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο στην περιοχή της Ζαπορίζια και προκάλεσε ζημιές στο λιμάνι της Οδησσού, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Ουκρανίας, Ολέξι Κουλέμπα.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε θέσεις ελλιμενισμού, αποθήκες, σιδηροδρομικές υποδομές και εγκαταστάσεις του φορέα διαχείρισης του λιμένα, σύμφωνα με ανάρτηση του Κουλέμπα στο Telegram. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματισμοί από την επίθεση και το λιμάνι συνεχίζει να λειτουργεί, σύμφωνα με την αρχή λιμένων της Ουκρανίας.

Ο Κουλέμπα δήλωσε επίσης ότι επίθεση με ρωσικό drone σε σιδηροδρομικές υποδομές στην περιοχή της νότιας Ζαπορίζια στοίχισε τη ζωή σε έναν βοηθό μηχανοδηγού, ενώ ο ίδιος ο μηχανοδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Railway containers lie damaged as port infrastructure was hit during a Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Odesa region, Ukraine, April 22, 2026. Head of Odesa Regional Military Administration Oleh Kiper via Telegram/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.
Ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, στην περιοχή της Οδησσού / Reuters

 

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 215 drones κατά της χώρας από τις 6 μ.μ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) χθες (21.04.2026) και 189 καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν.

Συνεχίζεται η φωτιά στο ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου

Μεγάλη πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στο ρωσικό λιμάνι Τουάπσε, στη Μαύρη Θάλασσα, έπειτα από νέο ουκρανικό πλήγμα, προκάλεσε πυκνά σύννεφα καπνού που εκτείνονται σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της NASA Worldview, ο καπνός από τις φλεγόμενες δεξαμενές πετρελαίου επεκτάθηκε στην ενδοχώρα έως και την περιοχή Σταυρούπολης, περίπου 300 χιλιόμετρα μακριά. Η φωτιά ξέσπασε μετά από σειρά ουκρανικών επιθέσεων στην εγκατάσταση και στις γύρω πετρελαϊκές υποδομές.

A satellite image shows the oil spill at the Black Sea in Tuapse, Krasnodar Region, Russia, April 17, 2026. VANTOR/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. MUST NOT OBSCURE LOGO.
Δορυφορική εικόνα δείχνει την πετρελαιοκηλίδα στη Μαύρη Θάλασσα στο Τουάπσε, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, Ρωσία / Reuters

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι το διυλιστήριο και το λιμάνι στοχοποιήθηκαν αρχικά στις 16 Απριλίου, ενώ ακολούθησε δεύτερο πλήγμα στις 20 Απριλίου, το οποίο έπληξε τερματικό σταθμό πετρελαίου προκαλώντας εκτεταμένη πυρκαγιά.

Από τις επιθέσεις καταγράφηκε ένας νεκρός και ένας τραυματίας. Σύμφωνα με το Κέντρο Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης της Ουκρανίας, η πυρκαγιά συνέχιζε να καίει μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης (21.04.2026), υπογραμμίζοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν διαρροή πετρελαίου στο λιμάνι του Τουάπσε, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας, μετά από επίθεση ουκρανικού drone στις 16 Απριλίου.

Λος Άντζελες: «Φρένο» στον χρόνο παραμονής των μαθητών μπροστά στις οθόνες μέσα στις τάξεις
Το μέτρο επικαλέστηκε έρευνα που υποδηλώνει ότι παιδιά ηλικίας 8 με 11 ετών, τα οποία υπερβαίνουν τον προτεινόμενο χρόνο έκθεσης σε οθόνες, κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν παχυσαρκία
